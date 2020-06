İlk bakışta ne gördünüz? Dikkat! Cevabınız kişiliğinizi ele veriyor

Bu görsellere bakan herkes ilk bakışta farklı canlı ya da nesne görüyor. Resme ilk baktığınızda gördüğünüz ilk canlı veya nesne aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor! İşte resimli kişilik testleri... ESKİ SÜTUNLAR Konfor alanınızdan çıkmak sizin için biraz zor olabilir. Düşüncelerinizden ve görüşlerinizden korkma eğilimindesiniz. Ancak neşelenmelisiniz. Çünkü sandığınızdan daha fazlasını yapabilirsiniz. İNSANLAR Kendinizden emin bir yapıya sahipsiniz ve mükemmel bir yaşamın nasıl olacağı konusunda netsiniz. Bunu başarmak için her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi çok detaylı düşünmüyorsunuz ve her zaman başkalarına yardım etmek için hazırda bekliyorsunuz.

İLK BAKIŞTA NE GÖRDÜNÜZ?

Bazen ilk fark ettiğimiz detaylar kim olduğumuz, ne aradığımız ve neye ihtiyacımızın olduğu hakkında ipuçları verebilir. Peki siz bu görsellere bakınca ilk bakışta ne gördünüz? İşte kişilik testi...

KİLİT Mİ, AĞLAYAN FİGÜR MÜ? KİLİT: Bilmediğiniz şeyleri keşfetmeyi, yeni bilgiler öğrenmeyi seviyorsunuz. Birisine ilgi duyuyor olabilirsiniz, o kişiyle konuşma konusunda emin olmalısınız. AĞLAYAN FİGÜR: Kendi hislerinize daha çok önem vermelisiniz ve kendi isteklerinize kulak vermelisiniz. Bu arada rahatlamak ve zihnini boşaltmak için de zamana ihtiyacınız var.

YÜZ MÜ, BALIK MI GÖRDÜNÜZ? YÜZ: Sosyal bir insansınız ve başkalarının hayatlarını çok merak ediyorsunuz. Sizin için her şey benzersiz ve ilginç. Detaylar yerine büyük resme bakmayı tercih ediyorsunuz. BALIK: Hayatınızdan memnunsunuz. Şansa ve mutlu bir geleceğe inanıyorsunuz. Her zaman bardağın dolu tarafında bakmayı biliyorsunuz ve detaylara önem veriyorsunuz.

GÖRDÜĞÜNÜZ AÇIK KAPI MI, MÜZİK NOTASI MI? AÇIK KAPI: Değişikliklere hazırsınız ve doğru yöne gidiyorsunuz. Geleceği korkusuzca değil, heyecanla karşılıyorsunuz. Başkaları için ilham kaynağısınız. MÜZİK NOTASI: Kendinizi ifade etmek sizin için çok önemli. Dünya ile paylaşmanız gereken önemli bilgiler, yenilikler olduğunu hissediyorsunuz. Arkanıza bakmayın ve risk alın.

ARABAYI MI GÖRDÜĞÜNÜZ YOKSA DÜRBÜNLÜ BİR ADAM MI? ARABA: Dünya sizin için gizemlerle dolu. Ayrıca hayal gücünüz oldukça geniş... Aklınızda pek çok fikir var. DÜRBÜNÜ OLAN BİR KİŞİ: Başkalarına karşı iyisiniz ve onlara ya da kendinize karşı eleştirel değilsiniz.

'A' HARFİ Ruh haliniz sıklıkla değişebiliyor. Mutluyken bir anda hüzne boğulabiliyorsunuz. Özel hayatınızla işiniz arasındaki dengeyi iyi kurmayı öğrenmelisiniz.

TİMSAH MI GÖRDÜNÜZ YOKSA DAĞLARI MI? Hayatınız oldukça renkli ve çok yaratıcı bir yaklaşımınız var. DAĞLAR VE SU: Geleneksel ve bireysel bir yapıya sahip değilsiniz. Genellikle iyimsersiniz ve yapıcı olma eğilimindesiniz.

TEKNEDEKİ İNSANLAR Sosyalsiniz ve başkalarıyla iyi geçiniyorsunuz. Ayrıca maceracısınız ve sosyal durumlara kolayca uyum sağlayabilirsiniz.

MERDİVENLERİ ÇIKAN KEDİ Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Muhtemelen biraz dağınık ve iyi niyetlisiniz. Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz ve bu da hayattan daha çok keyif almanızı sağlıyor.

MERDİVENLERİ İNEN KEDİ Özenli bir insansınız ve sezgileriniz oldukça kuvvetli. Detaylara dikkat ediyorsunuz ve meydan okumalardan hoşlanıyorsunuz.

KUĞU - SİNCAP Eğer ilk bakışta gördüğünüz hayvan kuğu ise bu durum gerçekçi biri olduğunuz anlamına geliyor. Daha mantık çerçevesinde hareket ediyorsunuz ve işin içine duyguları katmayı sevmiyorsunuz. Gözünüzle gördüğünüz şey sizler için doğru...

Zeka ve akılcılık her şeyden üstün. Zekanızı kullanarak büyük başarı elde ediyorsunuz fakat duygularınızı da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin.

Eğer ilk gördüğünüz hayvan sincapsa mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsiniz... Çevrenizde olan biten hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için gerekebilecek her şeyi yapmaktan çekinmeyen, korkusuz bir yapınız var. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz. Hayatınızda hata yapmaya yer yok. Ancak bu durumu abartmamanızda fayda var. Sonuçta yanlışlar yapılabilir. Kendinizi çok üzmeyin.

TAVUK - KADIN YÜZÜ Tavuk gördüyseniz içe kapanık bir yapınız olabilir! Sevdiklerinize hislerinizi söylemekten çekinmeyin! Kadın yüzünü fark ettiyseniz hayatta aradığınız kişi, yapmak istediğiniz meslek konusunda net fikirleriniz var! Sadece amacınızın biraz üzerine gitmeniz gerekiyor.

KEDİ - FARE Eğer kedi gördüyseniz muhtemelen ruh ikizinizi buldunuz. Resimde ilk fark ettiğiniz canlı fare ise hayat sizin için lunaparktaki hız trenleri gibi. Yaşamınızda dengeye kucak açmalısınız.

YÜZ - DANS EDEN ÇİFT Ağacın altında dans eden çifti fark ettiyseniz hayatta yaşadığınız her tecrübeden pozitif bir anlam çıkarıyorsunuz. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz bir şeylerin zorla yapılabileceğine inanmıyorsunuz. Kontrolcülük size göre değil. Hayat sizi nereye sürüklerse oraya gidiyorsunuz.

SİYAH YÜZ - BEYAZ YÜZ Yüzün beyaz tarafını gördüyseniz ilişkinizde denge ve uyumu sağlamışsınız demektir. İlk bakışta yüzün siyah tarafını fark ettiyseniz, uğradığınız haksızlıkların gün yüzüne çıkmasını istiyorsunuz.

KEDİ KAFASI - KÖPEK KAFASI Kedi gördüyseniz özel hayatınız hakkında endişelenmeyi bırakmalısınız. Doğru kişi, doğru zamanda karşınıza çıkacak! Gördüğünüz canlı köpek ise aceleden hoşlanmayan bir yapınız olduğunu söyleyebiliriz. Doğru kişiyi bulmak için yıllarca bekleyebilirsiniz.

BALİNA - SÖRFÇÜ Eğer görselde dikkatinizi balina çekiyorsa kaderci bir yapınız var. Olayları akışına bırakmak sizi rahatlatıyor. Sörf yapan adamı fark ettiyseniz kendinize güveniniz tam. Bulunduğunuz ortamlarda sergilediğiniz dik duruş başkalarının dikkatini hemen çekiyor.

KÖPEK AYAĞI - KÖPEK YÜZÜ Eğer ilk başta köpek yüzünü gördüyseniz duygularınızı kontrol etmek konusunda oldukça başarılısınız. Köpeğin bacağı dikkatinizi çektiyse olayların pozitif yanını görmeyi tercih ediyorsunuz demektir.

KÖPEK - KEDİ Resmin ortasındaki köpek dikkatinizi çektiyse koşulsuz şartsız sevgiye teslim olmuş olabilirsiniz. Ucunda acı çekmek olsa bile... Diğer yandan köpeğin yanındaki kedileri fark ettiyseniz başkalarına evet demekten kendi benliğinizden uzaklaşmış olduğunuzu söyleyebiliriz. Başkalarının mutluluğu için kendi istek ve hayallerinizden vazgeçmeyin!

AT - YÜZ At görseli, geçmişte aşk acısı çektiğinizi ve kalp kırıklığı yaşadığınızın sinyalini veriyor. Atların ortasındaki yüz görseli ise biraz içine kapanık olduğunuzu ifade ediyor. İsteklerinizin ayağınıza gelmesini istiyor olabilirsiniz. Ancak emek olmadan yemek olmaz bizden söylemesi...

YÜZ - SİNCAPLAR Görseli yüz şekline benzettiyseniz hayattan ne istediğinze karar vermişsiniz. Sadece harekete geçmek kaldı! Sincaplar dikkatinizi çektiyse her insanın doğruları ve yanlışlarıyla mükemmel olduğunu savunuyorsunuz. Sizi üzen birisini çok kolay affedebiliyorsunuz. Ama ileride bu durumun sizi yıpratıp yıpratmayağını iyice düşünmenizde fayda var.

Objelere ya da fotoğraflara verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatıyor. Bu resimde ilk bakışta gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. Peki siz resme baktığınızda ilk ne görüyorsunuz?

AT Resimde ilk bakışta atı fark ettiyseniz tutkularınızın peşinden koşan bir kişiliğiniz var. At aynı zamanda, evcilleştirilebilen canlılar olduğu için bulunduğu ortama kolay adapte olurken içgüdülerine de kulak verir. Eğer resimde at gördüyseniz oldukça dengeli ve uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. Bunun yanında zorluklara karşı mücadele eden, hırslı ve azimli birisiniz. Ayrıca oldukça detaycısınız. Çünkü at, resimde fark edilmesi en zor hayvan.

HOROZ Resimde ilk fark ettiğiniz hayvan horozsa ortamda fark edilme isteğiniz oldukça baskın. Cesur ve çılgın bir karaktersiniz. İddialı tavırlarınızla farkınızı ortaya koyuyorsunuz. Azminiz, çalışkanlığınız ve kararlılığınız sizi ayakta tutuyor. Horozun Çinliler tarafından erdem, sorumluluk, sadakat, cesaret ve güvenin simgesi olduğunu hatırlatalım.

YENGEÇ Fark ettiğiniz ilk hayvan yengeç ise, dışa kapalı bir yapınız olmasına rağmen iç dünyanızda yumuşak ve sevecensiniz. Utangaç ve çok hassas olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda aklınızı hem kendiniz hem de başkalarının yararı için kullanmayı istersiniz. Diğer yandan hedeflerinize ulaşmak için her zaman doğrudan bir yol izlemezsiniz. Farklı kişilerin düşünce ve davranışlarına önem verdiğinizden kafanız hep dağılır. Bazı durumlarda iç sesinizi dinlemenizde fayda var.

PEYGAMBERDEVESİ Peygamberdevesi gördüğünüz ilk hayvansa, sakin ve sessiz yapınızla ön plandasınız. Kargaşa ve gürültü size göre değil pek. Kendi başına gezmeyi, yürüyüş yapmayı, bir şeyler izlemeyi seversiniz. Ani kararlardan da hoşlanmazsınız. Bir şeye başlamadan önce olayın her boyutunu düşünmeyi tercih edersiniz.

KURT Fark ettiğiniz ilk hayvan kurt ise, dışarıdan güçlü ve cesur bir yapınız var. Bunun yanında insanları kendinize çeken bir enerjiye sahipsiniz. Kalabalıkta bile tüm gözleri üzerinize toplarsınız. Ayrıca uyum ve disiplin arasındaki dengeyi kolay kurabilen, oldukça organize bir kişiliğe sahipsiniz. Aile ve arkadaşlarınızı her durumda kollar, kötü günlerinde yanında olursunuz. Rekabetçi oluşunuzu da göz ardı etmemek lazım.

KÖPEK Dikkatinizi çeken ilk hayvan köpek ise, sadakat en önemli özelliğiniz. Sevgi dolu ve nazik bir yapınız var. Sevdikleriniz sizin için her zaman önceliğiniz. Onları mutlu etmek için kendinizden ödün verirsiniz. Ancak yakınlarınıza hayır diyememek sizi uzun vadede yıpratabilir.

KARTAL Kartal fark ettiğiniz ilk hayvansa, hedefinize ulaşana kadar çok sıkı çalışırsınız. Başarısızlığa uğradığınız her anda şevkiniz kırılsa da ayağa kalkmayı iyi bilirsiniz. Hayattaki zorluklar karşısında sapasağlam durursunuz. Bunun yanında beyniniz diğer kişilerden biraz farklı işler. Uçarı fikirleriniz ve düşüncelerinizle başkalarını şaşırtabilirsiniz. Ancak bazen ayaklarınızın yere basmasında fayda var.

KELEBEK Kelebek gördüyseniz karşınıza çıkan her durumu nezaketle kucaklıyorsunuz demektir. Başınıza gelen olumlu ya da olumsuz her şey sizin için aslında bir armağan. Ayrıca çok hassas bir yanınız var. Bulunduğunuz ortamdaki en ufak değişiklik sizi kolayca rahatsız edebilir.. Bununla birlikte, iç güzelliğinizle her yerde parlıyorsunuz ve bulunduğunuz her ortama neşe getiriyorsunuz.