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İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini! Edamame nedir, edamame faydaları nelerdir?

02.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edamame, olgunlaşmamış soya fasulyesidir. İlk bakışta taze fasulye ile karıştırılan edamame faydalarıyla şaşırtıyor. Yumurta kadar protein dolu olan edamame, Asya ülkelerinde atıştırmalık olarak tüketilir. Ülkemizde son yıllarda popülaritesi artan edamame, başlı başına bir vitamin deposu ve sağlık dostudur. Proteinle beraber tam bir lif kaynağı olan edamame, magnezyum seviyenizi dengelediği için daha rahat uyku düzeniniz olmasına neden olur. İşte edamame faydaları...

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini! Edamame nedir, edamame faydaları nelerdir?

Olgunlaşmamış soya fasulyesi olan edamame, sağlığa olan faydalarıyla şaşırtıyor. Birçok hastalığa iyi gelen sebze, kilo kontrolü yapmanızı sağlar, rahat bir uyku çekmenize olanak verir. Çok yönlü, protein ve lif açısından zengin olması en çok tercih edilme nedenlerinden sadece bazılardır. Edamame, lifin yanı sıra yüksek miktarda çeşitli vitamin ve mineraller içerir.

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K vitamini açısından zengin olan edamame, metabolizmanın korunmasına neden olur. Kalsiyum seviyesini düzenler. Tüm bunların yanı sıra magnezyum seviyenizi dengelediği için daha rahat uyku düzeniniz olmasına neden olur.

EDAMAME FAYDALARI

Edamame, olgun soya fasulyesinden önemli ölçüde daha fazla K vitamini ve folat içerir.

Edamame, dolaşımdaki kolesterol seviyelerini düşürebilecek protein, antioksidanlar ve lif bakımından zengindir.

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Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

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Edamame tam bir protein kaynağıdır. Çoğu bitki proteininin aksine, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri sağlarlar.

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Asya ülkelerinde yapılan çalışmalar edamame gibi soya bazlı gıdaların meme kanseri riskini azaltabileceğini öne sürüyor.

Menopoz semptomlarını azaltabilir.

Prostat kanserine karşı koruyabilir.


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edamame
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