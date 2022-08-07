HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlk başta kedi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı! Kavurma ve ton balığı ile besledi: Yürek ısıtan anlar kamerada

İlk başta kedi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı! Kavurma ve ton balığı ile besledi: Yürek ısıtan anlar kamerada

07.08.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün gece Taşlıca Serçe Limanı yakınlarında kamp kuran Özat Akgül, yanına gelen tilkiyle yemeğini paylaştı. Kedi sandığı tilkiyi kavurma ve ton balığıyla besleyen Akgül, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Marmaris'te aç kalan tilki Taşlıca Serçe Limanı yakınlarına geldi. Bu sırada bölgede kamp yapan Özat Akgül, çalılıklarda bir ses duydu. Kamp alanına kedi geldiğini düşünen Akgül, daha sonra yakınına kadar yaklaşan hayvanın tilki olduğunu gördü. Akgül, tilkinin yiyecek aradığını fark edince hayvanı kavurma ve ton balığı ile besledi. Tilkiyi dokunarak seven Akgül, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

kamp-alanina-gelen-tilkiye-yiyecegini-verdi-_2691_dhaphoto2

"BÜYÜK BİR KEYİFLE YİYECEĞİMİ PAYLAŞTIM"

Akgül, "Korkmadan yanıma gelen tilkiyle, büyük bir keyifle yiyeceğimi paylaştım, hatta ona dokunacak kadar yaklaşıp, sevdim. Doğamızı ve çevremizi her zaman korumalıyız" dedi.

kamp-alanina-gelen-tilkiye-yiyecegini-verdi-_2691_dhaphoto4

kamp-alanina-gelen-tilkiye-yiyecegini-verdi-_2691_dhaphoto5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Ölü bulundu3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Ölü bulundu
KPSS iptal sürecinin detaylarını ilk kez anlattıKPSS iptal sürecinin detaylarını ilk kez anlattı
KPSS soruşturmasında yeni detaylar!KPSS soruşturmasında yeni detaylar!
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

Kenti ikiye bölen tartışma: Türkçe yok, sadece o dilde!

Kenti ikiye bölen tartışma: Türkçe yok, sadece o dilde!

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

22 sene önce de Cumhurbaşkanı adayını dövmüştü!

22 sene önce de Cumhurbaşkanı adayını dövmüştü!

İlginizi Çekebilir

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.