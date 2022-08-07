İlk başta kedi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı! Kavurma ve ton balığı ile besledi: Yürek ısıtan anlar kamerada

Marmaris'te aç kalan tilki Taşlıca Serçe Limanı yakınlarına geldi. Bu sırada bölgede kamp yapan Özat Akgül, çalılıklarda bir ses duydu. Kamp alanına kedi geldiğini düşünen Akgül, daha sonra yakınına kadar yaklaşan hayvanın tilki olduğunu gördü. Akgül, tilkinin yiyecek aradığını fark edince hayvanı kavurma ve ton balığı ile besledi. Tilkiyi dokunarak seven Akgül, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"BÜYÜK BİR KEYİFLE YİYECEĞİMİ PAYLAŞTIM"

Akgül, "Korkmadan yanıma gelen tilkiyle, büyük bir keyifle yiyeceğimi paylaştım, hatta ona dokunacak kadar yaklaşıp, sevdim. Doğamızı ve çevremizi her zaman korumalıyız" dedi.

(DHA)

