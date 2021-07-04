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  4. İlk başta serçe zannetti, gerçekse bambaşka çıktı

İlk başta serçe zannetti, gerçekse bambaşka çıktı

04.07.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir vatandaş, yürürken yerde bulduğu ve önce serçe sandığı ebabil kuşunu yetkililere teslim etti.

İlk başta serçe zannetti, gerçekse bambaşka çıktı

Yaşar Çelik isimli vatandaş, Sakarya Caddesi'nde yürürken yerde bir kuş gördü. İlk başta serçe sanan Çelik, daha sonra kuşun Fil Suresi'nde anlatılan ebabil kuşu olduğunu fark etti. Yardım için birkaç yeri arayan Çelik, ebabil kuşunu evine getirdi. Kuşa su veren Yaşar Çelik, böcek yediğini öğrenince böcek bulup kuşu besledi. Çelik, daha sonra kuşu yetkililere teslim etti.

"KUŞUN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Ebabil kuşunun zarar görmesini istemediğini belirten Çelik, tedavisinin ardından doğaya salınmasını istedi. Çelik, “Sabah erken saatlerde Sakarya Caddesi'nde yürürken yerde bir kuş gördüm. İlk başta serçe sandım. Elime aldığımda serçe olmadığını ve ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Ebabil kuşu olduğunu anladıktan sonra birkaç yeri aradım. Kimsede nereye ulaştıracağım hakkında bilgi veremedi. Sonra ben eve getirdim. Biraz su verdim. Böcek yediğini öğrendim ve o şekilde besledim. Kuşun zarar görmesini istemiyorum ve bir an önce tedavisinin yapılıp doğaya salınmasını istiyorum” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Eskişehir
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