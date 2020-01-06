İlk beşteki Türk mutfağı gastronomi mezunlarıyla dünyaya tanıtılıyor

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı Yılmaz Seçim, gastronomi mezunu Türk aşçıların dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirterek, "Yabancı birçok şef Türkiye'de çalışacağına, ülkemizdeki birçok şef yurt dışında çalışmaya başladı. Bu, çok güzel bir olay." dedi.

Seçim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mutfağının her geçen gün geliştiğini söyledi.

Türk sofrasının dünyada en meşhur mutfaklar arasında yer aldığını dile getiren Seçim, şöyle konuştu:

"Türk mutfağı günümüzde dünyada Fransa, İtalya, Çin ve İspanya'nın ardından ilk 5 mutfağın içinde sayılmaya başladı. Bizim gelişmemizi tetikleyen en önemli nokta, akademik anlamda gastronomi bölümünün açılması oldu. Dünyanın dört bir yanındaki aşçılarımız hem Türk mutfağını hem ülkemizi hem de ülkemizin kültürünü tanıtıyor. Gastronomi mezunlarının birçoğu dünyanın dört bir yanına yayıldı. Yabancı birçok şef gelip de Türkiye'de çalışacağına, ülkemizdeki birçok şef çıkıp yurt dışında çalışmaya başladı. Bu, çok güzel bir olay."