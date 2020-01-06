İlk beşteki Türk mutfağı gastronomi mezunlarıyla dünyaya tanıtılıyor

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı Yılmaz Seçim, gastronomi mezunu Türk aşçıların dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirterek, "Yabancı birçok şef Türkiye'de çalışacağına, ülkemizdeki birçok şef yurt dışında çalışmaya başladı. Bu, çok güzel bir olay." dedi.
Seçim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mutfağının her geçen gün geliştiğini söyledi.
Türk sofrasının dünyada en meşhur mutfaklar arasında yer aldığını dile getiren Seçim, şöyle konuştu:
"Türk mutfağı günümüzde dünyada Fransa, İtalya, Çin ve İspanya'nın ardından ilk 5 mutfağın içinde sayılmaya başladı. Bizim gelişmemizi tetikleyen en önemli nokta, akademik anlamda gastronomi bölümünün açılması oldu. Dünyanın dört bir yanındaki aşçılarımız hem Türk mutfağını hem ülkemizi hem de ülkemizin kültürünü tanıtıyor. Gastronomi mezunlarının birçoğu dünyanın dört bir yanına yayıldı. Yabancı birçok şef gelip de Türkiye'de çalışacağına, ülkemizdeki birçok şef çıkıp yurt dışında çalışmaya başladı. Bu, çok güzel bir olay."
Seçim, kazanda yapılan yemeğin lezzeti bakımından önemli avantaj sağladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yemeklerimizin en büyük avantajı ve aynı zamanda dezavantajı kazan yemeklerinin olması. Kazan yemeği çok lezzetli yemekler elde etmenizi sağlıyor ancak kısa bir zamanda bu yemeği yapamıyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca 5-6 saat önceden hazırlığını yapıp sonrasında yemeği sunuma hazırlamanız lazım. Güzel bir şekilde sunum yapabilmemiz de lazım. Öte yandan yemeğin hikayesini anlatabilmeniz gerekiyor. Bir yemekte hikaye mevcutsa yemek daha kaliteli bir hale geliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, kendi yemeğini yapmak, yemeğin içinde bulunmak istiyor. Yemeğin hikayesini dinlemek istiyor. Bu yüzden Türk Mutfağı bu konuda çok avantajlı."
Türk mutfağında lezzetsiz hiçbir şeyin olmadığını aktaran Seçim, "Fransız mutfağına baktığımızda kötü bir et bile olsa üzerine bir sos döküp servis ediyorlar. Biz de ise yemeğin özü otomatik olarak tabağa geliyor. Dolayısıyla çok lezzetli bir halde tüketebiliyorsunuz." diye konuştu.
Seçim, Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir yere geldiğini aktardı.
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