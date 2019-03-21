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İlk Buluşmada Sevgiliye Hangi Çiçek Alınır? (Öneriler & İpuçları)

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İLİŞKİLER  | 21.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Her ilişkinin ilerlemesinde aktif rol oynayan, ilişkinin gidişatını etkileyen bazı kırılma noktaları vardır. İlk buluşma da bahsi geçen bu kırılma noktalarının birincisidir. Birçok kadın ve erkek ilk buluşmadan edindiği izlenimlerle karşısındaki kişi ile alakalı fikrini oluşturur ve bir başka buluşma olup olmayacağına karar verir.

İlk Buluşmada Sevgiliye Hangi Çiçek Alınır? (Öneriler & İpuçları)

Bu sebeple ilk buluşmanın heyecanı tarifsizdir. Kadınlar için de erkekler için de akıllarda birçok soru vardır. Nereye gidilmeli, nasıl giyinmeli, ne yemeli, çiçek alınmalı mı, hangi çiçek alınmalı… soruların ardı arkası kesilmez. İster kafeye gidin, ister lüks bir restorana, ister grand tuvalet giyinin, ister günlük kıyafetler, ilk buluşmayı çiçeksiz atlatamazsınız. İlk buluşma öncesi çiçek seçmek oldukça mühim ve özen gösterilmesi gereken bir olaydır.

ONLARCA SEÇENEKTEN HANGİSİNİ SEÇMELİ?

Eğer siz de bu stresi yaşıyorsanız önce derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın. Bu yazının sonuna geldiğinizde aklınızdaki soru işaretlerinden kurtulmuş olacaksınız.

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İLK BULUŞMA ÇİÇEĞİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

Bazı kadınlar ellerinde çiçek buketi ile dolaşmaktan hoşlanmazlar ancak genel olarak kadınlar böyle bir jestten son derece hoşnut olurlar. Siz yine de çok iddalı çiçek seçimlerinden uzak durarak bu riski ortadan kaldırabilirsiniz. İlk buluşma çiçeği seçerken aşağıdaki detaylara da dikkat etmeniz gerekecektir:

HAREKETLİ BİR GÜN MÜ OLACAK YOKSA SAKİN Mİ?

Eğer gezip dolaşacağınız bir gün planladıysanız tercih edeceğiniz çiçekler çok ağır ve büyük olmamalıdır. Bu gibi durumlarda çiçeği elinde taşımak karşı taraf için bir yük olacak ve memnun etmeyecektir. Taze kır çiçekleri ve çok ağır olmayan papatya buketlerini tercih edebilirsiniz.

ŞIK BİR MEKAN MI YOKSA SALAŞ MI?

Eğer karşınızdaki kişi hakkında biraz da olsa fikir sahibiyseniz, seçeceğiniz mekanın da şartlarına uygun olacak çiçekleri seçebilirsiniz. Mesela şık bir akşam yemeği için buluşacaksanız, seçeceğiniz çiçek de bir o kadar şık olmalıdır. Beyaz güllerden oluşan bir buket, orkide ya da lilyumlar ile hazırlanmış beyaz tonlu buketler bu ortamlar için tercih edilebilecek çiçeklerdendir.

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Eğer daha rahat, kafe ya da bistro tarzı bir mekanda buluşacaksanız tercih edeceğiniz çiçekler daha doğal olabilir. Papatya buketleri, renkli gerberalar ile oluşturulmuş aranjmanlar, renkli hüsnüyusufların birlikte kullanıldığı enerjik çiçek buketleri önerilen çiçekler arasındadır.

ÇOK MU GÖSTERİŞLİ YOKSA ÇOK MU BASİT?

Karşınızdaki kişiyi yorumlayarak onun çiçek zevki konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Gösterişli çiçeklerden mi hoşlanır yoksa daha sade çiçekleri mi beğenir anlamak için birkaç fotoğrafına bakmanız, kısacası sosyal medya hesaplarında biraz gezmeniz faydalı olacaktır. Eğer ortak bir arkadaşınız var ise ondan da fikir almanız hayat kurtarabilir.

Şayet daha gösterişli çiçeklerden hoşlanıyorsa papatyalar ile karşısına çıkmanız hayal kırıklığına sebep olabilir. Ya da sade buketlerden hoşlanan birine kucak dolusu güller almanız hoş karşılanmayacaktır.

Karşınızdaki kişinin yaşı da seçilecek çiçeklerde etkilidir. Eğer yaş itibari ile 30’ların etrafında dolaşıyorsa seçtiğiniz çiçeklerin daha ağır bir yanı olabilir. Bu kişilere elinizde tek bir gül ile gitmek karşı tarafı memnun etmeyeceği gibi 20’lerine henüz adım atmış kişilere orkide buketlerinden ziyade kır çiçekleri tercih etmek daha doğru olacaktır.

MEVSİM FAKTÖRÜNÜ GÖZARDI ETMEYİN!

Mevsimine göre çiçek seçmeniz hem çiçeklerin daha kaliteli olmasını sağlayacak hem de onun gözünde bu konular ile alakalı olduğunuza dair bir imaj çizecektir. Klişelere sarılıp akla ilk gelen çiçeği almak yerine bahar aylarında frezyaları, kış aylarında şebboyları tercih ederek onun kendisini daha özel hissetmesi sağlayabilirsiniz..

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BİTTİ Mİ? PEKİ YA BULUŞMA SONRASI?

İlk buluşma sürecinde çiçek almak için 3 ayrı fırsatınız var. Bunlardan ilki onu evinden almanız ve kapısını elinizde çiçeklerle çalmanızdır. Bu durumda eğer çiçekleri elinde taşımaktan hoşlanmıyorsa riskini komple ortadan kaldırabilirsiniz.

Bir diğer fırsat ise buluşma yerinde çiçeğinizle birlikte beklemenizdir. Ancak mekan ve çiçek ne olursa olsun tüm buluşmalara çiçeğinizle birlikte kararlaştırdığınız saatten daha erken gitmeyi unutmayın. Hafızasına kazınacak ve yıllarca hatırlanacak olan o ilk buluşmanın ilk sahnesi için hazır olmalısınız.

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Buluşma sonrası atacağınız adımlar oldukça önemlidir. Buluşma sonrasında çiçek göndermek de son derece şık bir harekettir. Yanına ekliğiniz “Harika bir gündü, her şey için teşekkür ederim” notu ile ev ya da iş yerine göndereceğiniz bir çiçek aranjmanı hanenize bol bol puan eklenmesine yardımcı olacaktır.

Kaynak: 444Çiçek

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Anahtar Kelimeler:
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