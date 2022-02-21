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İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düşer? Ne zaman yaz gelecek?

21.02.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemre düşmesi halk arasında çetin kışın gidişini, baharın gelişini ifade ediyor. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı geçtiğimiz günlerde vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Şimdilerde sıcaklığın yükselmesi ve soğuk havaların etkisini kaybetmesi, "İlk cemre düştü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Cemre ilk olarak havaya, sonra suya ve en son toprağa düşüyor. Peki ilk cemre ne zaman ve nereye düşer?

İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düşer? Ne zaman yaz gelecek?

Soğuklardan sonra gelen yaz vakitlerinde cemre düşmesi halk arasında sık sık konuşulur. Hava, su ve toprağa düşen cemreler baharın gelişini ifade eder. Öte yandan cemre düşmesi, tarım toplumlarında toprağın sürülmesi ve ekilmesinde belirleyici olduğu için takip edilir. Cemre kelimesinin kökeni Arapçadır ve 'kor' anlamına gelir. İşte cemre düşmesi tarihleri...

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre kelimesi ateş yani kor anlamına gelir ve Arapça bir kelimedir. İlkbahardan evvel oluşan cemre düşmesi 7 gün arayla meydana gelir. Cemre düşmesi ile çetin kış yurdu terk eder, hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Kültürümüzde de önemli yeri olan cemre düşmesi edebiyatta da yer alır. Osmanlı döneminde Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazmıştır. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmiştir.

İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düşer? Ne zaman yaz gelecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. 26-27 Şubat tarihlerinde ise ikinci cemre suya düşecek. Üçüncü cemre düşmesi 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu cemre toprağa düşecek ve toprağı ısıtacak.

Hayvancılıkla ilgilenen toplumlar için hava olayları oldukça önemlidir, yakından takip edilir. Yazılı kültür olmamasına rağmen cemre düşmesi halk arasında takip edilir.


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