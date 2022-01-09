İlk cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer?

Cemre düşmesi her yıl meydana gelir. Baharın, yazın geleceğini ifade eder. Toplamda üç kez düşen cemreler, belirli tarihlerde düşer. Peki İlk cemre ne zaman düşüyor? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? İşte yanıtı...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İnanca göre cemre, birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre, 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düşer. 26-27 Şubat tarihleri arasında suya, 5-6 Mart tarihleri arasında ise toprağa düşer.

Yani ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

CEMRE NEDİR?

Cemrelerin düşmesi ateş ve kor anlamına gelir. Bahar bayramı nevruzun yaklaştığının habercisidir. Ayrıca cemrelerin düşmesi, hayvancılıkla ilgilenenler için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve tarımla ilgilenenler için ise toprağın işlenme döneminin geldiğini belirtir. Bu sebeple vatandaşlar, cemre düşmesini ilgiyle takip eder.

