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İlk cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer?

09.01.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemre, baharın gelişi ile havaların yeniden ısınması anlamına gelir. Cemre önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşer. Cemre, geçmişten gelen inanca göre halk arasında doğayı renklendiren ve baharın habercisi olarak kabul edilir.

İlk cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer?

Cemre düşmesi her yıl meydana gelir. Baharın, yazın geleceğini ifade eder. Toplamda üç kez düşen cemreler, belirli tarihlerde düşer. Peki İlk cemre ne zaman düşüyor? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? İşte yanıtı...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İnanca göre cemre, birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre, 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düşer. 26-27 Şubat tarihleri arasında suya, 5-6 Mart tarihleri arasında ise toprağa düşer.

Yani ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İlk cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşer?

CEMRE NEDİR?

Cemrelerin düşmesi ateş ve kor anlamına gelir. Bahar bayramı nevruzun yaklaştığının habercisidir. Ayrıca cemrelerin düşmesi, hayvancılıkla ilgilenenler için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve tarımla ilgilenenler için ise toprağın işlenme döneminin geldiğini belirtir. Bu sebeple vatandaşlar, cemre düşmesini ilgiyle takip eder.

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