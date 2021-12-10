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İlk cemre ne zaman düşer? Cemre, 2022’de havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

10.12.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk etapta havaya, ardından suya, son olarak da toprağa düşen cemre, baharı müjdeliyor. Birer hafta arayla düşen cemrelerin ardından havalar ısınıyor. İlk cemrenin düştüğü tarih ise şubat ayına denk geliyor.

İlk cemre ne zaman düşer? Cemre, 2022’de havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

İkinci cemre de yine şubat ayının sonlarına doğru düşerken, toprağa düşen ücüncü cemrenin ise mart ayının ilk haftası düştüğü biliniyor. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başladığına inanılıyor.

HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başladığı biliniyor. Cemrenin birer hafta aralıkla önce havaya, sonra suya ve en son da toprağa düştüğüne inanılıyor.

İlk cemre havaya (19-20 Şubat)

İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamını taşıyan cemrenin her sene şubat ayı sonu itibarıyla başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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