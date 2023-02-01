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İlk cemre ne zaman düşer, hangi tarihlerde? 2023 cemre düşme tarihleri

01.02.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk cemre ne zaman düşer kış mevsimine girilmesiyle merak edilmeye başlandı. Bahar aylarını heyecanla bekleyen vatandaşlar cemre ne zaman düşer araştırmalarına başladı. Cemrenin düşmesiyle havanın ısınacağı inancı oldukça yaygın. Peki ilk cemre ne zaman düşer, hangi tarihlerde? İşte 2023 cemre düşme tarihleri...

İlk cemre ne zaman düşer, hangi tarihlerde? 2023 cemre düşme tarihleri

Cemre düşme tarihi bu yıl da oldukça merak ediliyor. Sıcaklıkların artması anlamına gelen üç cemreden ilki Şubat ayı içerisinde düşecek. "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki ilk cemre ne zaman düşer, hangi tarihlerde?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Her yıl 20 Şubat'ta başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

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Üçüncü cemreyle birlikte bahar aylarının başladığı kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, çiftçiler içinse ekin dönemine gelindiğini ifade ediyor.

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık artışıdır. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.

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Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde hava değişimine İmre (İmere veya Emire) adı verilen varlığın neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

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