HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'İlk Covid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

'İlk Covid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir" açıklamasında bulundu.

'İlk Covid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, ilk nesil yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarına karşı aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirterek, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir." uyarısında bulundu.
Bingham, ünlü tıp dergisi Lancet için yazdığı makalede, tıp tarihinde hiçbir aşının Covid-19 aşısı kadar beklenmediğini belirtti.

Salgından kurtulmanın tek yolunun "aşılama" olduğunu kaydeden Bingham, ilk ortaya çıkacak aşılara aşırı iyimser yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Bingham, "İlk üretilecek aşılar muhtemelen mükemmel olmayacak. Yeni nesil aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE AŞI GÖREV GÜCÜ

İngiltere Aşı Görev Gücü, kamu ve özel sektör iş birliğinde potansiyel Covid-19 aşı çalışmalarını desteklemek, çalışmalara sağlanacak finansmanı harekete geçirmek ve klinik deneyleri takip etmek için halen hükümetin bilim danışmanı olarak görev yapan Sir Patrick Vallance tarafından kuruldu.

Aşı Görev Gücü'nde başkanlık görevini yürüten Kate Bingham, Başbakan Boris Johnson'a aşı çalışmalarıyla ilgili raporlar sunuyor.

OXFORD AŞISI

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı "AZD1222" için İngiltere ve Hindistan’da 2'nci ve 3'üncü aşama, Brezilya, Güney Afrika ve ABD’de 3'üncü aşama klinik denemeler yürütülüyor.

Dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedeflenen aşı adayı için ABD 1,2 milyar dolar kaynak sağlarken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri testlerin başarılı olması halinde şirketten 400 milyon doz aşı satın alma konusunda anlaştı.

Hindistan Serum Enstitüsü (SII) iş birliğiyle denemelerde kullanılmak üzere milyonlarca doz aşı üreten şirket, aşı adayının ekimin sonunda acil kullanıma hazır hale getirilmesini hedefliyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldüAzerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Süresiz nafaka kalkıyor mu?Süresiz nafaka kalkıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Diğer Haberler
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
ABD'den vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı
ABD'den vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Aliyev'den 29 Ekim mesajı
AP'nin Fransız milletvekili Aubry: Laiklik, Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil
AP vekilinden Macron hükümetine çok sert eleştiri
ABD'den Türkiye'ye 'Yaptırımlar masada' uyarısı
ABD'den Türkiye'ye 'Yaptırımlar masada' uyarısı
AB, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.