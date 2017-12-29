MAGAZİN

İlk defa bir araya geliyorlar

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 14:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yeni yılı evlerinde televizyon karşısında girmeye hazırlananlar için en eğlenceli televizyon programlarını derledik.

İşte yeni yılın en çok konuşulacak programları ve performansları...

Yılbaşı ekranında hangi kanalda hangi program var!

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye programının yılbaşı konukları ses getirecek. Bu isimler arasında Cem Yılmaz da var.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye programının yılbaşı konukları ses getirecek. Bu isimler arasında Cem Yılmaz da var.
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O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuk olması beklenen ünlüler arasında Ozan Güven, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Aleyna Tilki, Yılmaz Vural, Cenk Tosun yer alıyor.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuk olması beklenen ünlüler arasında Ozan Güven, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Aleyna Tilki, Yılmaz Vural, Cenk Tosun yer alıyor.
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Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural’ın düeti ise kaçırılmayacak olanlar arasında.

Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural’ın düeti ise kaçırılmayacak olanlar arasında.
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Kanal D'den Huysuz'la Yılbaşı Özel

Kanal D'den Huysuz'la Yılbaşı Özel
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Huysuz Virjin'in ağırladığı birbirinden ünlü isimler, keyifli anlar yaşatacak!

Huysuz Virjin'in ağırladığı birbirinden ünlü isimler, keyifli anlar yaşatacak!
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Gülben Ergen, Ece Seçkin, Demet Akalın, Muazzez Abacı, Kubat, gibi pek çok ünlü ismin sahne alacağı Huysuz'la Yılbaşı Özel Kanal D'de!

Gülben Ergen, Ece Seçkin, Demet Akalın, Muazzez Abacı, Kubat, gibi pek çok ünlü ismin sahne alacağı Huysuz'la Yılbaşı Özel Kanal D'de!
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Star TV'den "Yılbaşı Gazinosu"

Star TV'den "Yılbaşı Gazinosu"
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Müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak “Star Yılbaşı Gazinosu”nda , Ümit Besen ve İrem Derici eşsiz parçaları seslendirecek.

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak “Star Yılbaşı Gazinosu”nda , Ümit Besen ve İrem Derici eşsiz parçaları seslendirecek.
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İzleyiciyle buluşacak diğer büyük isim ise Sibel Can. Deniz Seki, Koray Avcı, Pamela, Buray ve Tuğçe Tayfur da performanslarıyla programa katılacak.

İzleyiciyle buluşacak diğer büyük isim ise Sibel Can. Deniz Seki, Koray Avcı, Pamela, Buray ve Tuğçe Tayfur da performanslarıyla programa katılacak.
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TLC ile Alacarte ve Victoria’s Secret Melekleri

TLC ile Alacarte ve Victoria’s Secret Melekleri
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TLC ekranlarında yine göz kamaştıracak olan ‘Victoria’s Secret Melekleri’ yılbaşında evlere konuk oluyor.

TLC ekranlarında yine göz kamaştıracak olan ‘Victoria’s Secret Melekleri’ yılbaşında evlere konuk oluyor.
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Victoria’s Secret Fashion Show podyumunda bu yıl Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge ve Elsa Hosk gibi isimler yer almakta.

Victoria’s Secret Fashion Show podyumunda bu yıl Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge ve Elsa Hosk gibi isimler yer almakta.
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Anahtar Kelimeler:
yılbaşı programları Cem Yılmaz Şeyma Subaşı

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