'İlk defa böyle bir şey gördüm' Bahçeye girdiklerinde karşılaştıkları manzarayla şaşkınlık yaşadılar! Gören şoke oldu

Antalya’da hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, normalde Nisan veya Mayıs aylarında çiçek açması gereken kiraz ağaçlarının, kış aylarına girdiğimiz şu günlerde çiçek açması şaşkınlık oluşturdu. Akseki ilçe merkezi Fakılar Mahallesi Kayabaşı Camii’nde 36 yıldır imamlık yapan Ali Afacan’ın evinin bahçesinde bulunan ve hasadı 3 ay önce yapılan kiraz ağacı, yeniden çiçek açtı. Ağaçtaki çiçekleri görenler şaşkınlık yaşadı.

"BEN DE ÇOK ŞAŞIRDIM! İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Oturduğu evin bahçesine 30 yıl önce kiraz ağacını kendisi ektiğini söyleyen Afacan, "Ben 60 yaşındayım, yıllardır burada oturuyorum. Kiraz ağacı her yıl vaktinde açardı. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Bu da sanırım iklimlerin değişikliğinden oldu. Ağaç zaten yaşlı. Sonbahar olmasına rağmen ağacın yaprakları dahi halen yeşil. Ben de çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Allah’ın hikmeti." ifadelerini kullandı.

"SEBEBİNİ BİLEMİYORUZ"

Afacan "3 ay önce olgunlaştıkça kirazını yedik. Şimdi tekrar çiçek açtı. Sonbaharın ardından kış geleceğini düşünürken bu açan kiraz çiçekleri ile sanki bahar yeniden geliyor. Zamanından önce açmış. Sebebini bilemiyoruz. Belki de yağmurlarla beraber sıcaklığın etkisinden de açmış olabilir. Ağacın çiçek açtığını görenler bizim gibi şaşırıyor" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır