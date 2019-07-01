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İlk defa deniz gördüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

Dentur, Kabotaj Bayramı’nda Şişli Darülaceze ve Dilhan Kimsesiz Çocuklar Derneği ile anlamlı bir etkinliğe imza attı.

İlk defa deniz gördüler

Dentur, Kabotaj Bayramı’nda Şişli Darülaceze ve Dilhan Kimsesiz Çocuklar Derneği ile anlamlı bir etkinliğe imza attı. İstanbul Boğazı’na hasret kalan yaşlılar ve bugüne kadar deniz göremeyen çocuklar bu etkinlikle maviliklere yelken açtılar.
Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (Dentur), yaşlıların ve çocukların yıllarca unutamayacağı bir etkinliğe imza attı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yıllardır Boğaz’a hasret kalan yaşlılarla ve bugüne kadar hiç deniz görmemiş çocuklarla kutlandı. Dentur’un organize ettiği boğaz turunda çocuklar ve yaşlılar İstanbul’un maviliklerine yelken açtılar.
Dentur Dernek Müdürü İbrahim Evliya, Dilhan Çocuk Esirgeme Kurumu ve Şişli Darülaceze ile ortak geliştirilen projeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Dernek olarak insanımızın gönlüne dokunacak işlere imza atmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yıl Kabotaj Bayramı’nı Boğaz’a hasret kalan yaşlılarımızla ve kafilemizde aralarında bugüne kadar hiç deniz görmemiş olan çocuklarla birlikte kutlamak istedik. 40 yaşlımız ve 40 çocuğumuzla birlikte İstanbul’un güzelliklerini deniz üzerinden yaşamanın keyfini hep birlikte yaşadık”.

İlk defa deniz gördüler

İlk defa deniz gördüler

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