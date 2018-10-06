HABER

İlk defa dövme yaptıran genç kızın korkudan çığlık çığlığa kaldığı anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2018 09:11 | Son Güncelleme

Elora adlı genç kız, dövme yaptırdığı sırada korkudan çığlık çığlığa kaldı. O anları kaydeden arkadaşları ise, genç kızı zar zor sakinleştirdi.

Elora isimli genç kadın hayatında ilk defa yaptırdığı dövme sırasında bir hayli korkmuş. Çığlık çığlığa kaldığı dövme yapımı sırasında arkadaşlarının zar zor sakinleştirdiği Elora'yı izliyoruz...

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Dünyanın en ilginç karaoke performansıDünyanın en ilginç karaoke performansı
Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elora dövme

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları belli oldu

Dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları belli oldu

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en ilginç karaoke performansı

Dünyanın en ilginç karaoke performansı

Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu

Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu

Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı

Damadın beyin yakan oyunu sosyal medyada yayıldı

Sahibini dışarı oyuna çağıran ayı!

Sahibini dışarı oyuna çağıran ayı!

Uyuyan adam bir anda nehre düştü

Uyuyan adam bir anda nehre düştü

Yozgatlı imamdan kahkahaya boğan anons

Yozgatlı imamdan kahkahaya boğan anons

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.