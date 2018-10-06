İlk defa dövme yaptıran genç kızın korkudan çığlık çığlığa kaldığı anlar

Elora isimli genç kadın hayatında ilk defa yaptırdığı dövme sırasında bir hayli korkmuş. Çığlık çığlığa kaldığı dövme yapımı sırasında arkadaşlarının zar zor sakinleştirdiği Elora'yı izliyoruz...
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