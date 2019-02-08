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İlk defa hırsızın girdiği köyün hırsızlık zanlılarına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Giresun’un Keşap İlçesinde bağlı Sayca köyünde 3 yıl önce yaşanan hırsızlık olayına ilişkin mahkeme kararını açıkladı.

İlk defa hırsızın girdiği köyün hırsızlık zanlılarına ceza yağdı

Giresun’un Keşap İlçesinde bağlı Sayca köyünde 3 yıl önce yaşanan hırsızlık olayına ilişkin mahkeme kararını açıkladı. Köy tarihine giren ilk hırsızlık olayının 3 sanığı A.K, M.O ve N.K’ya ayrı ayrı 9’ar yıl 5’er ay hapis cezasına çarptırdı.
Olay, 10 Ocak 2016 yılında 5 hırsızın Halil Soydam’ın evine girerek 3 ton ağırlığındaki 38 çuval fındığı çalmasıyla meydan gelmişti. Jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanan hırsızların 3 yıldır süren davası sonuçlandı.
5 sanıktan ikisinin cezaevinde, üçünün ise tutuksuz yargılandığı davada hakim kararını açıkladı.
İlgili maddelere göre 3 sanığa ‘hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali, mala zarar vermek, suçu birden fazla kişiyle gece işlemekten’ dolayı ayrı ayrı 9’ar yıl 5’er ay hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık ise beraat etti.
Olayın ardından hırsızların jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandığını ve davanın 3 yıldır sürdüğünü belirten mağdur Halil Saydam, adaletin yerini bulduğunu söyledi.
Geçte olsa adaletin yerini bulduğunu ifade eden Saydam, “3 yıldır devam eden yargılama sonunda 5 hırsızdan üçüne ayrı ayrı olmak üzere hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali, mala zarar vermek, suçu birden fazla kişiyle gece işlemekten dolayı 9 yıl 5 ay net hapis cezası verildi. Geçte olsa yine yargıya hukuka teşekkür ediyorum, yaşasın adalet diyorum” dedi.
“Ceza verilen 3 kişinin ikisinin halen cezaevinde yatmakta bir tanesi ise dışarda gerekli işlemlerin hızla yapılacağını inanıyorum” diyen Saydam, köyünün ilk hırsızlık olayının sanıklarının aldığı cezadan dolayı memnun olduğunu kaydetti. Saydam, “Köyümüz 1935’de mahalle statüsünden köy haline geldi. Köy kayıtlarına geçen ilk hırsızlık budur. Bu zaman kadar hiçbir olay olmamıştı. Köyümüz o yüzden güvenli bir yerdi. Ancak sonradan her yerde olduğu gibi köyümüzde de bu gelenek bozuldu. Yine de ilk hırsızlık olayının cezasının kesildiği için geçte olsa mutluyum” şeklinde konuştu.

İlk defa hırsızın girdiği köyün hırsızlık zanlılarına ceza yağdı

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