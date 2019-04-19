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İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde öğrenciler ilk defa gittikleri mağarada milyonlarca yılda oluşmuş sarkıtları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.Büyükorhan’da Turizm Haftası münasebetiyle öğrenciler için gezi düzenlendi.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde öğrenciler ilk defa gittikleri mağarada milyonlarca yılda oluşmuş sarkıtları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Büyükorhan’da Turizm Haftası münasebetiyle öğrenciler için gezi düzenlendi. Büyükorhan Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ’Büyükorhan’ı gezerek öğreniyorum’ projesiyle 110 öğrenci bölgenin turistik ve tarihi yerlerini gezdi. Minibüsler ile 1500 yıllık Derecik bazilikasına getirilen öğrenciler, bazilikayı yerinde inceleyerek tarihi hakkında bilgilendirildi. Ardından Bayındır mağarasını ziyaret eden öğrenciler, son olarak Düğüncüler Hamamları bölgesinde piknik yaparak geziyi sonlandırdı.
Geziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, Şube Müdürü Bekir Meşe, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arvas, ’’Kaymakamlığımızın desteğiyle yapmış olduğumuz faaliyetlere çocuklarımızı, vatandaşlarımızı katmaya çalışıyoruz. İmtihana sınavlara girecek 110 öğrencimizi stres atmaları için bu projede buluşturduk. Bu organizasyonun öğrencilerimiz için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Büyükorhan’da yaşamalarına rağmen bu bölgeye daha önce hiç gelemeyenler var. Daha önceden gelmiş olsa bile bir çocuğun arkadaşları ile buraya gelmesi mühim. Çocuklarımızın çok mutlu ve heyecanlı olduğunu gördük’’ diye konuştu.

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı

İlk defa mağara gören öğrencilerin büyük şaşkınlığı
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