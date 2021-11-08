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  4. İlk defa net bir şekilde karşımızda: Samsung Galaxy S22 Ultra kanlı canlı görüntülendi!

İlk defa net bir şekilde karşımızda: Samsung Galaxy S22 Ultra kanlı canlı görüntülendi!

08.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S22 Ultra'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar, S22 serisiyle ilgili birkaç render ve söylentiden sonra geldi. Paylaşılanlar, S22 serisindeki amiral gemisi telefon hakkında önemli ipuçları veriyor.

İlk defa net bir şekilde karşımızda: Samsung Galaxy S22 Ultra kanlı canlı görüntülendi!

Samsung Galaxy S22 serisi hakkında daha önce sızdırılan görseller ve teknik özellikler tablosu, çok fazla şey ortaya çıkardı. Jon Prosser'ın FrontPageTech.com üzerinden paylaştığı Galaxy S22 Ultra'nın yeni fotoğrafları ise bunların üzerine birkaç ayrıntı daha ortaya koyuyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA'NIN SIZAN FOTOĞRAFLARI

Fotoğraflar, düz kenarlara sahip olacağı yönündeki önceki spekülasyonlardan uzak bir şekilde, cihazın kavisli kenarlarını gösteriyor. Fotoğraflar ayrıca S-Pen’in varlığını doğruluyor ve S-Pen’i cihaza yerleştirmek için bir yuva olduğu görülüyor. Kamera kurulumu, 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 10MP 3X telefoto kamera ve 10MP 10X telefoto kamera içeriyor.

Galaxy-S22-Ultr

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Gerçek fotoğraflar, Galaxy S22 Ultra’nın Galaxy Note’a Galaxy S serisinden daha çok benzediğini gösteriyor. S22 Ultra’nın arkası mat bir yüzeye sahipken; ana kamera, lazer otofokus modülü ve LED flaş için altı kısma sahip.

Samsung’un Galaxy S21 serisinde Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra olmak üzere üç telefon bulunuyor. Galaxy S22 serisinde de telefonların ekran boyutlarıyla ilgili sızıntılara bakılırsa, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerini görebiliriz.

Galaxy S22 serisinin Şubat 2022’de çıkması bekleniyor. Bu süreye kadar Samsung Galaxy S22 Ultra ve S22 serisindeki diğer akıllı telefonlar için daha fazla ayrıntı gelecektir. Galaxy S22'nin özelliklerinin ve yukarıda yer alan fotoğrafların hiçbirinin Samsung tarafından onaylanmadığını hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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