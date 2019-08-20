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İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Polis Akademisi Başkanlığınca teşkilat personeli adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimine alınacaklar için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilatın amir ihtiyacını karşılamak üzere, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne katılacak 450'si erkek, 50'si kadın 500 öğrenci adayının alımı için gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu. Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan başlayarak yapıldı.

YÜZDE 30 YEDEK ADAY

Asıl adayların sayısına göre, ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 yedek aday belirlendi.

Adaylar, sınav sonuçlarını Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

YAZILI TEBLİGAT GÖNDERİLMEYECEK

Sınav sonuçları, adaylara yazılı tebligatla gönderilmeyecek.

Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edecek.

Kaynak: AA

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Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçları

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