İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilatın amir ihtiyacını karşılamak üzere, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne katılacak 450'si erkek, 50'si kadın 500 öğrenci adayının alımı için gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu. Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan başlayarak yapıldı.

YÜZDE 30 YEDEK ADAY



Asıl adayların sayısına göre, ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 yedek aday belirlendi.

Adaylar, sınav sonuçlarını Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

YAZILI TEBLİGAT GÖNDERİLMEYECEK



Sınav sonuçları, adaylara yazılı tebligatla gönderilmeyecek.

Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edecek.

Kaynak: AA

