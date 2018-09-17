İlk ders doğa ve hayvan sevgisi

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Turhan Akçay İlkokulu öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla saksıda çiçek ve sokak hayvanlarını beslemeleri için mama hediye edildi.

Turhan Akçay İlkokulu öğretmeni Burak Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla okuldaki 200 öğrenciye saksıda çiçek ve sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıttıklarını söyledi.

Yavaş, çiçeklerin sorumluluğunu öğrencilere verdiklerini, mamalarla da bir sokak hayvanının beslenmesi görevini verdiklerini, eğitim dönemi içinde benzeri çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı veteriner Nebahat Avcu da öğrencilere havyanların beslenmesi ve bakımıyla ilgili bilgiler verdi.

