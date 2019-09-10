İlk ders günü trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler anneleri ile toprağa verildi

Yeğeninin nişanı için Gaziantep’e giden ve dönüş yolu Erzurum’da hayatını kaybeden 5 kişiden Nurgül Öztürk ile kızı Elif ve oğlu Salih Öztürk bugün Artvin’de son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybeden kardeşlerin okulunda ise hüzün ve gözyaşı vardı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan Umut Yasak ailesiyle birlikte nişan töreni için Gaziantep’e gitti. Nişan töreni ardından dönüş yolunda Umut Yasak’ın (25) kullandığı araç Erzurum’da menfeze çarparak kaza yaptı. Kazanın etkisiyle araç içinde bulunan annesi Birgül Yasak, teyzesi Nurgül Öztürk ve teyzesinin çocukları Salih Öztürk (11) ile Elif Öztürk (13) yaşamını yitirdi.

Sınıf arkadaşları sıralarına çiçek bıraktı

Eğitim öğretim yılının ilk ders gününde kaza geçirip hayatını kaybeden Elif Öztürk ve kardeşi Salih Öztürk’ün boş kalan sıraların sınıf arkadaşları çiçek bıraktı. Yeni Mahalle ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Elif Öztürk ve 6. sınıf öğrencisi Salih Öztürk’ün arkadaşları boş kalan sıranın üzerine ‘seni asla unutmayacağız’ yazarak çiçek bıraktı.