İlk duruşmada serbest kalmıştı, itiraz sonrası yeniden tutuklama çıktı

Hakan TÜRKTAN- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, temmuz ayında, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı (45) 15 yerinden bıçaklayarak, yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı ilk duruşmada serbest kalan Harun Sazlı hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Eskişehir'de oturan, 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Sazlı tarafından temmuz ayında, 15 yerinden bıçaklanarak, yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlı hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması, 3 Eylül'de görülürken, tutuklu Harun Sazlı, haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

'AĞZIMI KAPATTI VE BOĞAZIMA BIÇAĞI DAYADI'

Öznur Sazlar, 31 Temmuz'da boşandığı Harun Sazlı'nın serbest kalmasına tepki gösterdi. Olay günü eve geldikten sonra Harun Sazlı'nın kendisini 15 kez bıçakladığını anlatan Öznur Sazlar, şunları söyledi:

"Olayın gerçekleştiği gün, işten saat 10.00 sıralarında çıktım. Eşim ısrarla çocuğunu görmek istediğini söyledi ama velayetle ilgili karar çıkmadığı için göstermek durumunda kaldım. Daha sonra beraber eve geldik. Çocuğumu uyuttuktan sonra mutfakta benimle konuşmak istedi. Konuşsam kavga edecekti, konuşmasam yine kavga edecekti. Ben de ablamda kalmak istedim ve yatak odasının kapısından çıkarken beni banyoya sürükledi. Direkt yere yatırıp 'Ne yapıyorsun' demeye kalmadan üstüme çullandı ve kalbime doğru vurmaya başladı. Ben elimle kalbimi korumaya çalıştım. O da kanı gördükçe hiddetlendi ve bıçağı rastgele sallamaya başladı. Ardından kapıyı kapatmaya çalıştı, ayaklarımla direndim. Soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. Bağırmalarım onu endişelendirdi herhalde, ağzımı kapattı ve boğazıma bıçağı dayadı. Her şeyin bittiğini, öleceğimi sandım. 'Ne olur yapma' diye yalvardım. Bir anda mutfağa fırladı bıçakların önüne yöneldi. Oraya yöneldiğini görünce can havliyle kapıdan dışarı kaçtım."

'KORKUYLA YAŞIYORUM'

Öznur Sazlar, Harun Sazlı'nın ilk duruşmada serbest kalmasına şu sözlerle tepki gösterdi.

"15 tane bıçak darbesi var. Kalbime vurduktan sonra kendimi korumak adına elimi kalbime koydum o sırada elimi parçaladı. Elimi şu an fazlasıyla kullanamıyorum zaten. 1 hafta kadar hastanede kaldım çünkü akciğerlerim söndü. Oksijenle tedavi edildim o durumu atlattım çok şükür; fakat hala hapşıramıyorum hala derin nefes alamıyorum ve hala ben uzun yürüyüş yapamıyorum. Ne oğlum ne ben şu an ikimizin de psikolojisi çok iyi değil. Mahkeme sürecimizde bayan hakim çıktığı zaman açıkçası sevindim. Ama baştan rengini belli etmesi; 'Çıktığında hangi adreste olacaksın' dediğinde 'Ne oluyoruz' dedim. Tahliye edileceğini o an anladım zaten. 'Hafif hafif vurdum hiç tepki göstermedin' demesi mi 'iyi hal' indirimi oldu anlamadım. Ben de takım elbiseyle gittim o da takım elbiseyle gitti. Onun takım elbisesi mi değerli oldu? Ardından tahliye kararı ile çıktı. Bundan sonra ben ve benim gibi olanlar için artık yeni bir yasanın çıkması gerekiyor? Biz korunmak istiyoruz. Adalet istiyoruz. Yargısız infaz edilen biz olduk. Karşı taraf olmadı. O elini kolunu sallaya sallaya gezecek sadece pazartesi ve cuma günleri imza verecek diğer kalan günlerde benim güvenliğim ne olacak? Korkuyla yaşıyorum. Evime giremiyorum dünden beri. Evimin odalarında gezemiyorum, banyoya baktığım zaman her yeri kan görüyorum."

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ; YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Öznur Sazlar'ı 15 kez bıçakladıktan sonra tutuklanan ve tahliyesine karar verilen Harun Sazlı hakkında itirazda bulundu. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlı hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çiftin 31 Temmuz 2019'da boşandığını belirtilerek, şöyle denildi:

"Mahkemece 03/09/2019 tarihinde yapılan yargılama esnasında tutuklu kocanın haftada iki gün kolluk birimlerine imza vererek adli kontrol altına alınmasına ve cezaevinden tahliyesine karar verilmiş ve davanın görülmesi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mahkemece verilen karar nihai bir karar olmayıp yargılama sonucunda suç sübuta ererse kanunda belirtildiği şekilde cezalandırılacağı aşikardır. Verilen tahliye kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itirazı incelemekle görevli Ağır Ceza Mahkemesince sanığın yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir."

İtirazın kabul edildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan tutuklama kararının ardından Harun Sazlı'yı yakalama çalışması başlatıldı.