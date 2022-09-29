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İlk emekli maaşı ne zaman yatar? İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir?

29.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her çalışan devlet tarafından belirlenmiş koşulları yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. Kadın ya da erkek çalışanlara farklılık gösterebilen zorunlu hizmet süresi ve yaş sınırı başlıca kriterlerdir. Bağlı olduğu kuruma başvurulmasının ardından emekli olunur. Başvurunun ardından emekli maaşı ödemesi yapılır.

İlk emekli maaşı ne zaman yatar? İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir?

Zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve bağlı olduğu kuruma göre değişiklik gösteren yaş sınırına ulaşan her çalışan emekli olmaya hak kazanır. Emekli olma hakkı kazanan kişiler ilgili resmî kurumlara başvuruda bulunurlar. Bu başvurunun hemen ardından emekli maaşı bağlanır.

İlk emekli maaşı ne zaman yatar?

Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Bağ-Kurdan emekli olacak kişiler 5510 sayılı kanunun 4B kapsamındaki çalışanlardır. 4C koduyla belirtilen Emekli Sandığı çalışanları için de aynı kurallar geçerlidir. Bu kanundan yararlanırlar.

Emekli olmak için başvuruda bulunanların ilk maaşı, başvurdukları ayın bitiminden sonra gelen ilk ayın başında ya da son haftasından itibaren yatırılır. Yatırılacağı tarih bağlı bulunan kurumun ödeme kriterlerine göre değişiklik gösterebilir.

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İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir?

İlk emekli maaşının kaç günlük ödeneceğini bulmak için kullanılan bir hesaplama vardır. Bu hesaplamaya göre emekli maaşının kesin rakamı otuza bölünmelidir. Bu sayede maaşın günlük tutarına ulaşılır. Başvurunun ardından geçen süre günlük tutar ile çarpılır. Emeklilik için başvuruda bulunulan tarih ile maaşın yatırılacağı gün arasında hesaplama yapılır. Böylece ilk emekli maaşı rakamı hesaplanmış olur. Peki, ilk emekli maaşı nereye yatar?

Emekli olmak için başvuruda bulunan kişiler başvuruları sırasında kuruma banka bilgisi verirler. Maaşlarının hangi bankaya yatırılmasını istiyorlarsa başvuru yaparken ilgili kuruma banka adını belirtmelidirler. Eğer başvuru formunu doldururken ilgili kısma bir banka adı yazmazlarsa emekli maaşları otomatik olarak Ziraat Bankasına yatırılır.

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Emekli aylığı bağlanması ne kadar sürer?

Çalışan kişiler emekli olma hakkına sahip olmaları için gerekli koşulları yerine getirirler. Şartlar sağlandıktan sonra bağlı bulundukları kuruma başvuruda bulunmaları gerekir. Hangi ayda başvuru yaptılarsa bir sonraki aydan itibaren emekli maaş ödemeleri başlar.

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İlk emekli maaşı e-Devlette ne zaman görülür?

İlk emekli maaşının yattığını öğrenmek için bankalardan ya da e-Devlet hesabından sorgulama yapmak mümkündür. Emekli maaşı alabilmek için gerekli başvuruları yapmış olan kişiler takiplerini e-Devlet üzerinden yapabilirler. İnternet sitesi üzerinden ya da e-Devlet uygulamasından ilk emekli maaşının kontrol edebilmek mümkündür. Emekli maaşı için başvuru yapmış olmak yeterlidir. Başvurunun hemen ardından yatan maaş e-Devlet hesabında görülür.

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İlk emekli maaşı birikmiş ödeme tutarı nedir?

Emekli olma hakkı kazanan kişinin birikmiş maaş ödeme tutarı, ilgili kuruma başvuruda bulunduğu tarihten maaş ödeme tarihine kadar geçen süreçte birikir. Bu süreç içindeki rakam da daha sonra kendisine ödenecektir. İlk emekli maaşı birikmiş ödeme tutarı bu şekilde hesaplanır.

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