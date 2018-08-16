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İlk esrarlı bira Kanada'da üretilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

Toronto merkezli bir firma dünyanın ilk esrar içeren birasını üretmek için 38 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.

İlk esrarlı bira Kanada'da üretilecek

Sputnik'in haberine göre Kanada, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımını dünya üzerinde yasallaştıran ikinci ülke olma yolunda bu sebeple birçok firma esrar bazlı ürün pazarında yer almanın peşinde. Kanadalı bira üreticisi NewProvince isimli firma şimdiden esrar içeren bira üretimi için 38 milyon dolar değerinde bir yatırımla pazara ilk adımını attı.

‘SAĞLIKLI VE ALTERNATİF BİR ÜRÜN YAPIYORUZ'

Konuyla ilgili olarak Ruptly'ye konuşan bira üreticisi NewProvince CEO'su Dooma Wendschuh "Bu biranın, yapılması gereken bir şey olduğunu hissettik" dedi.

Esrar içeren bira ile alkole sağlıklı bir alternatif bulduklarının altını çizen Wendschuh "Kuşaklar boyunca alkol, sosyal ve boş zaman aktiviteleri için tek alternatif oldu. Eğlence amaclı esrar kullanımının yasallaşmasıyla, ilk kez alkole güvenli ve daha sağlıklı bir alternatif yaratma fırsatını bulduk" yorumunda bulundu.

ESRAR BAZLI ÜRÜNLER, ÜRETİCİ FİRMALAR KADAR ÇİFTÇİLER İÇİNDE FAYDALI OLACAK

Esrar bazlı bira yapımının aslında yasal olduğunu belirten Wendschuh, üretilecek olan biranın kenevir bitkisinin uyuşturucu olarak kullanılmayan ve çiftçiler tarafından hasat tamamlandıktan sonra atılan bölümlerinden üretileceğini söyledi.

Wendschuh, bu durumun üretici firma kadar çiftçiler içinde kazançlı olduğunu sözlerine ekledi.

Province CEO'su, kenevir üreten çiftçilerin bitkinin sadece çiçeğini hasat olarak topladıklarını bununla beraber bitkinin ticari değer taşımayan bölümlerini ise imha ettiklerini belirtti.

GELECEK YIL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Kanadalılar, 17 Ekim 2018'den itibaren yasal olarak esrar kullanabilecek. Esrar içeren yenilebilir ve içilebilir ürünlerin de gelecek yıldan itibaren yasal olacağı belirtiliyor, bu nedenle NewProvince firması ürünlerini ancak gelecek yıldan itibaren piyasa sürebilecek.

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