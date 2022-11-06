Bilindiği üzere Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi 13 Eylül'de açıklandı. İlk Evim İlk İş Yerim kura çekimleri tarihi araştırmaları hız kazandı. Bakan Kurum sosyal medya üzerinden detayları duyurdu. Peki İlk Evim İlk İş Yerim kura ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu! İşte detaylar...

İLK EVİM İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin kura çekiminin yarın başlayacağını belirtti. Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurası 10 günde tamamlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı.

Yarın Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda ve canlı yayında kura çekilecek.

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

