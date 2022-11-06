HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlk Evim İlk İş Yerim kura ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu!

İlk Evim İlk İş Yerim kura ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu!

06.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk Evim İlk İş Yerim başvurusunda bulunan vatandaşlar, kura tarihlerini araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Peki İlk Evim İlk İş Yerim kura ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu! İşte detaylar...

İlk Evim İlk İş Yerim kura ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu!

Bilindiği üzere Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi 13 Eylül'de açıklandı. İlk Evim İlk İş Yerim kura çekimleri tarihi araştırmaları hız kazandı. Bakan Kurum sosyal medya üzerinden detayları duyurdu. Peki İlk Evim İlk İş Yerim kura ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu! İşte detaylar...

İLK EVİM İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin kura çekiminin yarın başlayacağını belirtti. Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurası 10 günde tamamlanacak.

İlk Evim İlk İş Yerim kura ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim kura takvimi belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı.

Yarın Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda ve canlı yayında kura çekilecek.

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören cep telefonuna sarıldıGören cep telefonuna sarıldı
Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruzSarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz
AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldıAB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum kura

En Çok Okunan Haberler

Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor

Sosyal Konut Projesi'nde kura zamanı! Yarın başlıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Kabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi

Kabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

İstanbul için kar yağışı tahmini!

İstanbul için kar yağışı tahmini!

İlginizi Çekebilir

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Zehirleyebilir!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.