HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlk evim kredisi: Ev sahibi olmanın en kolay yolu

İlk evim kredisi: Ev sahibi olmanın en kolay yolu

03.05.2024 12:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olmak birçok kişinin hayalidir. Fakat bu sürecin maddi yükümlülüklerini düşündüğümüzde, hayaller bazen ulaşılamaz gibi görünebilir. Ancak ilk evim kredisi ile bu hayale ulaşmak mümkün. Bu kredi, özellikle ilk defa ev alacak bireyler için tasarlanmış bir finansal destek sistemidir. Bu yazıda ilk evim kredisinin ne olduğunu, şartlarını, başvuru ve açıklanma sürecini birlikte ele alacağız.

İlk evim kredisi: Ev sahibi olmanın en kolay yolu

İlk Evim Kredisi Hesaplama

Ekran Resmi 2024-05-03 12.43.45

İlk evim kredisi almak isteyenler için en önemli adımlardan biri, kredinin maliyetini ve aylık taksit miktarını hesaplamaktır. Bu hesaplama; kredi tutarı, faiz oranı, kredi vadesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Her banka ilk evim kredisine dair süreci, kendi sistemleri üzerinden yürüttüğü için bu işlem başta yorucu ve uzun görünebilir.

Ancak tam da bu noktada imdada yetişen TeklifimGelsin’in ilk evim kredisi hesaplama aracı, onlarca bankanın sunduğu teklifi bir araya getirerek yalnızca birkaç dakika içinde alabileceğin kredi miktarını, taksit ve faiz tutarları ile beraber anında sunar! Üstelik bu araç ile bankaya gitmene gerek kalmadan başvuru sürecini hızla tamamlayabilirsin.

İlk Evim Kredisi Şartları

Ekran Resmi 2024-05-03 12.45.15

İlk evim kredisinden faydalanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar genel olarak şunlardır:

  • Krediyi alacak kişinin 18 yaşından büyük olması,
  • İlk defa konut edinecek olması,
  • Belirli bir gelir düzeyine sahip olması,
  • Kredi notunun bankanın belirlediği minimum seviyede olması.

Ancak 1,20 oranında düşük faizli ve devlet destekli ilk evim kredisinin ek şartları olacağı tahmin edilmektedir. Bu şartlar henüz açıklanmamış olmakla birlikte alınmak istenen konutun bulunduğu şehirde son 1 sene başka bir konut satın alınmamış olması, kişinin hisseli bir konutu varsa bu konutta %50’den fazla hissesinin bulunmaması gibi ek şartlar yer alabilir.

İlk Evim Kredisi Ne Zaman?

İlk evim kredisi, genellikle yılın belirli dönemlerinde bankaların kredi kampanyaları ile birlikte sunulur. Ancak bu krediye başvurmak için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Eğer ilk evini almayı düşünüyorsan, uygun koşulları sunan bir banka bulman için kredi piyasasını düzenli olarak takip etmelisin.

İlk Evim Konut Kredisi Başvurusu

İlk evim kredisi başvurusu yapmak için, öncelikle tercih ettiğin bankanın şartlarını ve sunduğu faiz oranlarını araştırmalısın. Ardından gerekli belgelerle birlikte ilgili bankanın şubesine giderek ya da yukarıda bahsettiğimiz online platform üzerinden başvurunu gerçekleştirebilirsin. Başvuru sürecinde genellikle nüfus cüzdanı, gelir belgesi, ikametgah gibi evraklar istenir.

İlk Evim Kredisi Ne Zaman Başlıyor?

Ekran Resmi 2024-05-03 12.44.11

Başvurun onaylandıktan sonra kredi kullanım sürecin başlar. Bu noktada, kredi tutarının hesabına aktarılması ve kredi taksitlerinin ne zaman başlayacağı, ilgili bankanın prosedürlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle, kredi başvurun onaylandıktan birkaç iş günü içinde süreç tamamlanır ve ev sahibi olma yolunda önemli bir adım atmış olursun.

İlk evim kredisi, hayalini kurduğun eve kavuşma yolunda büyük bir destek sunar. Ancak, herhangi bir kredi kararı almadan önce ödeme planını ve bütçeni dikkatli bir şekilde planlaman önemlidir. Böylece ev sahibi olmanın keyfini, ciddi bir finansal bir yük altına girmeden çıkarabilirsin.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Örgüte ait hesaplar kapatıldı!Örgüte ait hesaplar kapatıldı!
Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı varGaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmediBelediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
ev almak ev kredisi
En Çok Okunan Haberler
'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

Nikah öncesi yaşananlar gündem oldu

Nikah öncesi yaşananlar gündem oldu

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

Kahtalı Mıçe'den üzen haber!

Kahtalı Mıçe'den üzen haber!

Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

Belediye başkanı yeğenini şirkete yönetici olarak atadı! Sosyal medya hamlesi gecikmedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Diğer Haberler

Şantaj ve cinsel istismar suçu işliyorlardı! İletişim Başkanlığı duyurdu: Adnan Oktar örgütüne ait hesaplar kapatıldı

Örgüte ait hesaplar kapatıldı!

SON DAKİKA | Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nikah öncesi dua okumak istediler! O anlar gündem oldu... Nikah memurundan "Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz" sözleri

Nikah öncesi yaşananlar gündem oldu

'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

'Aylık 1 milyon lira maaş alıyor' iddiası gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya canlı yayında yanıtladı

Önce tabancayla vurdular, sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada

Önce tabancayla vurdular, sonra sopayla dövdüler! O anlar kamerada

Türkiye günlerce konuştu! 6 yaşında evlendirme skandalında yeni gelişme: Tarih değişti

Türkiye günlerce konuştu! 6 yaşında evlendirme skandalında yeni gelişme: Tarih değişti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.