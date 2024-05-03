İlk evim kredisi: Ev sahibi olmanın en kolay yolu

İlk Evim Kredisi Hesaplama

İlk evim kredisi almak isteyenler için en önemli adımlardan biri, kredinin maliyetini ve aylık taksit miktarını hesaplamaktır. Bu hesaplama; kredi tutarı, faiz oranı, kredi vadesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Her banka ilk evim kredisine dair süreci, kendi sistemleri üzerinden yürüttüğü için bu işlem başta yorucu ve uzun görünebilir.

Ancak tam da bu noktada imdada yetişen TeklifimGelsin’in ilk evim kredisi hesaplama aracı, onlarca bankanın sunduğu teklifi bir araya getirerek yalnızca birkaç dakika içinde alabileceğin kredi miktarını, taksit ve faiz tutarları ile beraber anında sunar! Üstelik bu araç ile bankaya gitmene gerek kalmadan başvuru sürecini hızla tamamlayabilirsin.

İlk Evim Kredisi Şartları

İlk evim kredisinden faydalanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar genel olarak şunlardır:

Krediyi alacak kişinin 18 yaşından büyük olması,

İlk defa konut edinecek olması,

Belirli bir gelir düzeyine sahip olması,

Kredi notunun bankanın belirlediği minimum seviyede olması.

Ancak 1,20 oranında düşük faizli ve devlet destekli ilk evim kredisinin ek şartları olacağı tahmin edilmektedir. Bu şartlar henüz açıklanmamış olmakla birlikte alınmak istenen konutun bulunduğu şehirde son 1 sene başka bir konut satın alınmamış olması, kişinin hisseli bir konutu varsa bu konutta %50’den fazla hissesinin bulunmaması gibi ek şartlar yer alabilir.

İlk Evim Kredisi Ne Zaman?

İlk evim kredisi, genellikle yılın belirli dönemlerinde bankaların kredi kampanyaları ile birlikte sunulur. Ancak bu krediye başvurmak için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Eğer ilk evini almayı düşünüyorsan, uygun koşulları sunan bir banka bulman için kredi piyasasını düzenli olarak takip etmelisin.

İlk Evim Konut Kredisi Başvurusu

İlk evim kredisi başvurusu yapmak için, öncelikle tercih ettiğin bankanın şartlarını ve sunduğu faiz oranlarını araştırmalısın. Ardından gerekli belgelerle birlikte ilgili bankanın şubesine giderek ya da yukarıda bahsettiğimiz online platform üzerinden başvurunu gerçekleştirebilirsin. Başvuru sürecinde genellikle nüfus cüzdanı, gelir belgesi, ikametgah gibi evraklar istenir.

İlk Evim Kredisi Ne Zaman Başlıyor?

Başvurun onaylandıktan sonra kredi kullanım sürecin başlar. Bu noktada, kredi tutarının hesabına aktarılması ve kredi taksitlerinin ne zaman başlayacağı, ilgili bankanın prosedürlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle, kredi başvurun onaylandıktan birkaç iş günü içinde süreç tamamlanır ve ev sahibi olma yolunda önemli bir adım atmış olursun.

İlk evim kredisi, hayalini kurduğun eve kavuşma yolunda büyük bir destek sunar. Ancak, herhangi bir kredi kararı almadan önce ödeme planını ve bütçeni dikkatli bir şekilde planlaman önemlidir. Böylece ev sahibi olmanın keyfini, ciddi bir finansal bir yük altına girmeden çıkarabilirsin.







