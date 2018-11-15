İlk Göçmen Grubu Amerika-Meksika Sınırına Ulaştı

Orta Amerika ülkelerinden Amerika’ya göç etmek amacıyla yola çıkanlardan bir grup, uzun yolculuğun sonunda Amerika-Meksika sınırındaki Tijuana kasabasında ulaştı. Göçmenler bir ayı aşkın süredir yoldalar. Tijuana kasabasına ulaşan yaklaşık 800 kişi, asıl büyük göçmen kafilesinin buraya ulaşmasını bekleyeceklerini söylediler. Büyük göçmen grubun da bölgeye ulaşmasının ardından, Amerika’dan sığınma hakkı alabilmek adına başvurular yapacaklarını belirttiler. Göçmenlerden bazıları sınırdaki yüksek bariyerlerin önüne giderek kutlamalar yaptı. Öte yandan çoğunluğu Honduras’tan yola çıkan yaklaşık 4 bin kişilik göçmen kafilesinin Tijuana kasabasına birkaç gün içerisinde ulaşacakları tahmin ediliyor. Tijuana’yı Amerika’nın San Diego şehrine bağlayan San Ysidro limanı iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktalarından biri. Ancak bu noktada, günde sadece 100 sığınma başvurusu kabul ediliyor bu da gelmekte olan binlerce göçmenin çok uzun süre sınırda bekleyeceği anlamına geliyor. Göçmenler sınıra gelirken Amerika Sınır Devriyesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sınırdaki araç geçis yolunda da bazı şeritleri ek güvenlik önlemleri almak adına trafiğe kapatacaklarını duyurdu. Yol üzerine de barikatlar, dikenli ve jiletli güvenlik telleri koyacaklarını açıkladı.

Amerika Başkanı Donald Trump göçmen kafilesini son derece sert ifadelerle eleştiriyor ve konunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylüyor. Trump, Cumartesi günü imzaladığı bir kararla ülkeye yasadışı yollardan girenlerin sığınma başvurusu haklarını ortadan kaldırdı. Ancak bu karar eyalet yasalarına aykırılık teşkil ediyor. Çünkü her ne şekilde olursa olsun ülkeye girenlerin sınır eyaletlerinde sığınma başvurusu hakkı bulunuyor. Amerika Sivil Özgürlükler Birliği ve diğer bazı sivil toplum kuruluşları Başkan Trump’ın onayladığı karara karşı süratle yasal süreç başlattılar. Hükümetin de bu davayla ilgili olarak hazırlandığı belirtiliyor ve federal mahkeme ilk duruşmasını 19 Kasım tarihinde yapacak. Başkan Trump ayrıca sınır devriyelerine takviye güç olması amacıyla binlerce askerin de Amerika-Meksika sınırına gitmesi talimatını vermişti. Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis ve İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de sınır bölgesini ziyaret ettiler. Sınır bölgesine giderken yolda gazetecilere açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Mattis, sınır güvenliğinin bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu yineledi.