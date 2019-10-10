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İlk görev yerinde şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 21:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in Salihli’deki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in Salihli’deki baba evine Türk bayrağı asıldı. 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Güneş’in 1 yıldır Akçakale görevli olduğu öğrenildi.
Suriye’nin kuzeyinde yürütülen ’Barış Pınarı Harekatı’nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad’tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş şehit oldu. Şehit haberini baba evine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran bildirdi.
Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in şehit haberi aileye verildikten sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Süleyman Güney ve annesi emekli hemşire Zekiye Güneş taziyeleri kabul etti. Güneş ailesi büyük acı yaşarken, yakınları taziyeye geldi. Şehidin bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışmaya başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

İlk görev yerinde şehit oldu

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