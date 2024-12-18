İlk görüntüleri geldi: Eurofighter'lar Ankara'da!

Türkiye'nin satın almak için talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

MSB İNCELEME YAPTI

Katar'a Ferocious Falcon V Tatbikatı için giden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklara iniş sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri uçaklarda inceleme yaptı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı" denildi. Bakanlık, karşılama ve uçaklarda yapılan ilk incelemeye ilişkin fotoğraf da paylaştı.

EUROFIGHTER'LAR ANKARA'DA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti.

Bakan Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın bugün Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır