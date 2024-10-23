TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Taksiyle gelmişler

Teröristlerin ilk görüntüleri geldi! Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞTE TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ

Terör saldırısına ilişkin peş peşe yeni görüntüler ortaya çıkarken TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri de geldi. Teröristlerin TUSAŞ'a taksiyle geldiği, taksiden inip saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

Görüntülerde, TUSAŞ'ın giriş kapısına taksiyle gelen ve 1'i kadın, 3 teröristin araçtan uzun namlulu silahlarıyla inerek saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

Bir süre sonra ise taksinin yanında büyük patlama meydana geldiği görüntüye yansıdı. Patlama ile çevrede panik yaşandığı görüldü.

Saldırının ardından özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin çalışması sırasında içeriden yer yer silah sesleri gelmeye devam etti.

Olayda yaralananlar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere nakledildi. (DHA)

Sözcü TV'de konuşan strateji uzmanı Naim Babüroğlu teröristlerin görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babüroğlu, "Sadece uzun namlulu değil optikli bir silah kullanılmış. Görünün o ki tüfeğin ucunda bomba atar ve susturucu da var. Fakat bir piyade tüfeği bu. Sanıyorum bunlar en az üç beş kişi görünüyor. Bunlardan 2 terörist içeri girebilmiş ve daha önce keşif yaptıkları o alana gidebilecekler. Umarız içeride en kalabalık yerde bir patlama olmamıştır. Daha önce keşif yapılmış. Çünkü en önemli giriş kapılarından biri seçmişler. Prova yapılmış. Bizi getiren araç nerede duracak? Nerede ineceğiz? Hangi saatte yapacağız? Yürüyüş mesafesi nedir? Nöbetçiler hangi saatte en fazla yetersiz durumdalar?" dedi. İlk görüntüler üzerinden yapılan değerlendirmelerde saldırının PKK tarafından ya da PKK içinde bir grup tarafından gerçekleştirilme ihtimalinin güçlü olduğunu gösterdiği belirtilirken teröristlerin ellerinde PKK'nın ana silahı olan kalaşnikof tüfekler taşıdığı, kalaşnikof olması kesinlikle PKK'yı işaret etmediği ancak kuşkuları çoğalttığı belirtildi. Teröristlerin ayaklarındaki ayakkabıların da PKK'lıların giydikleri ile aynı türden olduğu aktarıldı.