İlk günkü gibi olacak! Aspiratörünüzü pratik ve ekonomik bir şekilde temizleyebilirsiniz...

Günlük yeme içme ihtiyacımızı karşıladığımız mutfaklarımızın temizliği ve hijyeni, özellikle salgın dönemlerinde daha da çok önem arz ediyor. Sağlıklı ve temiz ortamlarda pişirmemiz gereken yemeklerimiz için ocaklarımız ve onların ayrılmaz parçaları haline gelen aspiratörlerin düzenli temizliğe ihtiyacı var. Bunun için yapılabilecek basit ve pratik bazı uygulamaları sizler için derliyoruz. Her ailenin evinde bulunan temizlik malzemeleri ile aspiratörler nasıl olur da ilk günkü gibi tertemiz yapılabilir? Gelin, bu temizlik serüvenine hep birlikte bir göz atalım.

BEYAZ SİRKE VE KARBONATTAN ŞAŞMAYIN

Öncelikle aspiratörlerin filtrelerini söküyoruz. Kir, yağ ve toz içinde kalmış aspiratör filtrelerini yerinden çıkarıyoruz.

İkinci olarak aspiratör filtrelerinin büyüklüğüne göre bir tencere ayarlıyoruz.

Ayarlamış olduğumuz bu tencerenin içine su ilave edip kaynatıyoruz.

Kaynamaya başlayan suyun içine yarım çay bardağı kadar beyaz sirke ilave ediyoruz.

Daha sonra, kaynayan suyun içine bir tatlı kaşığı karbonat ilave ediyoruz. Ancak burada karbonatı yavaş yavaş ekleyelim çünkü karbonat köpürüyor.

Bu şekilde kaynayan suyumuzun içine filtrelerimizi de ekleyerek kaynatmaya devam edebiliriz.

Filtreleri bir süre suda bekletiyoruz. Bu süre yaklaşık olarak 10 dakikayı bulabilir.

Sıcak su karışımı içerisinde iyice yumuşayan ve kirleri çözünmeye başlayan filtrelerimizi çıkarıyoruz.

Filtreleri bu kez çeşmede yıkamaya ve karışımdan yavaş yavaş arındırmaya başlıyoruz.

NİHAYET FIRÇALAYIP DURULAYABİLİRİZ