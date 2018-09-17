İlk gününde okulun bahçesinde dev uçakla karşılaştılar

Okula yeni kayıt olan ve hayatlarında ilk defa bir uçağı yakından gören öğrenci ve veliler telefonları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı öğrenciler ise ilk defa bir uçağa binmenin ve dokunmanın heyecanını yaşadı.

Okulun bahçesinde dev uçağı görenler şaşkına döndü

1 / 15 Antalya’da 2016’da eğitime başlayan ve Türkiye’nin ilk tematik lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı başladı.

2 / 15 Okula yeni kayıt olan öğrenciler ve veliler, bahçede bir Boeing 737-400 tipi uçakla karşılaşınca heyecanlı anlar yaşadılar. Okulun bahçesinde bulunan dev uçak iniş takımları kırıldığı için ıskartaya çıkmış ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da araya girmesiyle Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilmişti.

3 / 15 Okulun bahçesine yerleştirilen uçağın içerisi üç bölüme ayrılarak müze, kütüphane ve sinema salonu haline getirilmişti.

4 / 15 Hayatlarında ilk defa bir uçağı bu kadar yakından gören öğrenci ve veliler telefonları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı öğrencilerin uçağı gezme isteği ise Okul Müdürü Haldun Çevik tarafından geri çevrilmedi.

5 / 15 Aileleriyle hayatlarında ilk defa uçağa binen bazı öğrenciler, heyecanlandıklarını ifade ettiler. Öğrenciler okulun kütüphane bölümünde oturarak kitap okudu. Bazı öğrenciler ise okulun özel bölümünde incelemelerde bulundu.

6 / 15 Öte yandan Okul Müdürü Haldun Çevik'in girişimiyle okula, Eskişehir 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından F-4 Phatom Savaş Uçağı Kokpit Gösterge Paneli ile yine F-4 Phantom Savaş uçak motoru 2. yanma kazanı kazandırıldı.

7 / 15 Okulda bu yıl ilk defa 11’inci sınıf öğrencileri uçak sistemleri derslerine başlayacak. F4-F5 ve F16 savaş uçaklarının eğitiminde görev alan uçak gövde motorcu astsubayları okulda usta öğretici olarak göreve başlayacaklar.

8 / 15 Bunun kendileri için bir ayrıcalık olacağını kaydeden Çevik, “Bu usta öğreticilerimiz çocuklarımıza deneyimlerini anlatacaklar. Öğrencilerimizin profesyonelleşmelerini sağlayacağız. Daha iyi bir yol almak için öğrencilerimiz yol kat etmiş olacak” açıklamasını yapmıştı.

9 / 15 Geçmiş yıllara göre bu yıl daha heyecanlı ve hedeflerini daha da büyüttüklerini ifade eden Okul Müdürü Haldun Çevik, “Türkiye’de en yüksek puanla 9’uncu sınıf alan mesleki teknik lisesi olduk. Bugün öğrencilerimizi yolcu uçağımız ile karşıladık. Bu yolcu uçağımızın içerisinde öğrencilerimiz 4 yılını geçirecek. Uçak bakımı anlamında bir damga vurmak istiyoruz. Bu öğrencilerimiz yerli uçağımızda ve kendi uçak sanayimizde üst mertebelerde yer alacaklardır. Altın harflerle Türk havacılığına isimlerini yazdıracaklarına inanıyorum” dedi.

10 / 15 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına zengin bir materyal ile başladıklarını kaydeden Çevik, ”Eskişehir’den uçak motoru ve yanma kazanı getirdik. Atölyemiz şuanda Türkiye’de en zengin okuldur. Dünyada hiçbir okulda böyle bir uçak yok. Kokpitimiz orijinaldir. İçerisinde kütüphane vardır. Sinema salonumuz var. Bunlar bizim için bir ayrıcalık” açıklamasını yaptı. Bu yıl okulu kazanan ve hayatlarında ilk defa uçağa bindiklerini ifade eden öğrenciler ise, “İlk defa uçağa bindik. Heyecan duyduk. Türkiye’nin yerli uçağını biz üretmek istiyoruz” dediler.

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