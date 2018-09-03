İlk hac kafilesi Adıyaman'a döndü

"Çok şükür hac görevini yerine getirdik. Tüm hacı amcalarımıza genç yaşta gitmelerini tavsiye ediyorum. Ben çocuğumla hacca gittim. Her ne kadar 'sıkıntı olur' deseler de Allah kolaylık verdi. Çocukla gitmenin de bir sakıncasını görmedim. Allah, herkesin hac görevini kabul etsin. Tabii çocuğum farklı bir ortam ve kalabalıkta tedirgin olsa da Allah yardım ediyor."

Hacdan gelmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

Baba Mehmet Emin Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay boyunca hac görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Nevzat Özkan ise hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını, kutsal topraklara genç yaşta gidilmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa Yalçın da hac görevinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "O anları anlatmak mümkün değil. Çok mutluyum. Kutsal toprakları görüp yaşamak gerekiyor. Allah herkese kısmet etsin." diye konuştu.

Aziz Çoşkun ise Mekke'de 28 gün kalıp tavaf görevini yerine getirdiklerini belirterek, "5 gün boyunca da Medine'de kaldık. Tabii erken yaşta gitmek gerekiyor. Çünkü yaşlıyken gidildiğinde çok zor oluyor. Allah, tüm Müslümanlara hac görevini getirmeyi nasip etsin." dedi.

