İlk Hac kafilesi kutsal topraklardan döndü

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacılar yurda dönmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı’nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere haftalar önce kutsal topraklara giden 80 bin Türk hacı adayı, Hac ibadetini tamamladıktan sonra yurda dönmeye başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk Hacı kafilesi, öğlen saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türk Hava Yolları’nın Cidde’den kalkan uçağıyla saat 13.30’da İstanbul Havalimanı’na inen Hacılar, burada aile ve yakınları tarafından karşılandı.

Ailelerle buluşmada sevinç gözyaşları

Hacılar havalimanının yolcu karşılama bölümünde uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Dini görevlerini tamamlayarak yurda dönen Hacıların aileleriyle buluştukları anlarda ise zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Bazıları ise o anlarda sevinç gözyaşlarını tutamadı. Kutsal topraklardan dönen Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.