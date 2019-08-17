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İlk Hac kafilesi kutsal topraklardan döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacılar yurda dönmeye başladı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacılar yurda dönmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı’nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
Hac ibadetini yerine getirmek üzere haftalar önce kutsal topraklara giden 80 bin Türk hacı adayı, Hac ibadetini tamamladıktan sonra yurda dönmeye başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk Hacı kafilesi, öğlen saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türk Hava Yolları’nın Cidde’den kalkan uçağıyla saat 13.30’da İstanbul Havalimanı’na inen Hacılar, burada aile ve yakınları tarafından karşılandı.

Ailelerle buluşmada sevinç gözyaşları
Hacılar havalimanının yolcu karşılama bölümünde uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Dini görevlerini tamamlayarak yurda dönen Hacıların aileleriyle buluştukları anlarda ise zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Bazıları ise o anlarda sevinç gözyaşlarını tutamadı. Kutsal topraklardan dönen Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.

“Şu an bambaşka duygular içerisindeyim”
Heyecanlı olduğunu söyleyerek duygularını dile getiren Murat Demir, “İnanın ki şuan bambaşka duygular içerisindeyim. Şuan çok heyecanlıyım. Herkese tavsiye ediyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Biz 42 gün kaldık ve doya doya yaşadık. 8 sene bekledikten sonra hacca gitmeye hak kazandım” diye konuştu.

“11 yıl beklediğimize değdi”
11 yıl süren bekleyişin ardından hacca gitmeye hak kazandığını belirten Fatmagül Diril ise “Çok mutlu ve sevinçliyiz, anlatılacak gibi değil o kadar güzel geçti. 11 sene bekledik. Beklediğimize değdi” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu duyguları anlatmakla tarif edemeyiz”
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kutsal topraklardan dönen ilk hac kafilesinde yer alan yolculardan biri olan Kadriye Enser, “Çok mutluyuz. Yurdumuza da döndük çok seviniyoruz, inşallah çocuklarımıza da kavuşacağız. Bu duyguları anlatmakla tarif edemeyiz. Gidemeyenler de gidip görsünler” dedi.
Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.

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