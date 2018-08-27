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İlk hac kafilesi Malatya'ya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirerek Malatya'ya dönen hacılarla yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı - Hacılardan Halil İbrahim Gökduman: - "Beni taşıyan ayaklarımın üzerinde kutsal topraklara gittiğim için her gün şükür namazı kıldım. Tek tavsiyemiz kutsal topraklara genç yaşta gitmek"

Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar Malatya'da yakınları tarafından karşılandı.

Hac vazifesini yerine getiren 56 kişi, hacı olarak geldikleri Malatya Havalimanı'nda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından güllerle karşılandı.

Havalimanı çıkışında yakınlarına kavuşan hacılar, gözyaşı döktü. Memleketlerine dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Hacılardan Abuzer Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi

Yaklaşık 11 yıldır hacca gitmeyi beklediğini anlatan Sağır, "Allah bütün Müslümanları oraya çağırsın ancak hacca gençken gitmek gerekiyor. Organizasyondan da çok memnunduk. Herkes bize karşı çok iyiydi." dedi.

Cemile Sağır da kutsal toprakların çok güzel olduğunu belirerek, "Allah herkese nasip etsin. Memlekete döndük ama oradan ayrıldığımız için çok üzüldük." diye konuştu.

Halil İbrahim Gökduman da kutsal topraklarda yaşadıklarını anlatmanın yetersiz kalacağını dile getirerek, "Oradayken burayı özlüyorsunuz, buradayken orayı. Yeni geldik ama çok özledik. Rabbim o güzel topraklara gitmeyi herkese nasip etsin. Bizi de buraya getiren Türk Hava Yollarına teşekkür ediyoruz. Beni taşıyan ayaklarımın üzerinde kutsal topraklara gittiğim için her gün şükür namazı kıldım. Tek tavsiyemiz kutsal topraklara genç yaşta gitmek." şeklinde konuştu.

Hacılardan Mühbet Sorgucu da kutsal topraklarda hac ibadetini sorunsuz yerine getirdiğini, Allah'ın herkese haccı nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.

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