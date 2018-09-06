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İlk hacı kafilesi Ordu'ya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren ilk kafiledeki 192 hacı yakınları tarafından karşılandı

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Ordulu hacılar, yurda dönmeye başladı.

Medine'den havalanan ve 192 kişilik kafileyi taşıyan uçak, saat 18.00'de Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında yakınları tarafından karşılandı.

Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında bazı hacılar kendilerini bekleyen yakınlarına tespih hediye etti ve zemzem suyu ikramında bulundu.

İlk kafileyi karşılayanlar arasında yer alan Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde toplam 675 kişinin hac ibadetini yerini getirmek üzere kutsal topraklara gittiğini söyledi.

Hacıların güzel amel ve dualarla döndüklerini belirten Öztürk, "Ülke genelinde yaklaşık 2 milyon insanımız hacı olmak için sırada bekliyor. Belli sorunlar var. İnşallah bu sorunlar aşılırsa sırada bekleyen hacı adayları da hayallerine kavuşurlar." diye konuştu.

Fatma Kurtçul ise hac ziyaretinin çok iyi geçtiğini dile getirerek, "Ben çok mutlu oldum. Oraları gördüm. Allah herkese nasip etsin. İmkanı olan herkes mutlaka oraları görmeli." dedi.

Fatma Gör de yakınlarını Türkiye'de bırakarak hac vazifesi için kutsal topraklara gittiğini söyleyerek, "Oranın sevgisi bir başka, buranın sevgisi bir başka. Her iki hasret bir başka oluyor. Biz gördük, yaşadık. Rabbim gitmek isteyen herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Dalgıç da Medine'den ayrılmanın kendilerini üzdüğünü ancak ailelerine kavuşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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