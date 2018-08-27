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İlk hacı kafilesi yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:58 | Son Güncelleme

KUTSAL topraklarda hac vazifelerini yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başladı.

İlk hacı kafilesi yurda döndü

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) KUTSAL topraklarda hac vazifelerini yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başladı. İlk hacı kafilesi Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları’nın Cidde’den kalkan uçaklarıyla arka arkaya saat 10.30 sularında Atatürk Havalimanı’na geldiler. İlk hacı kafilesi Atatürk Havalimanı’nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdiler.

KAFİLENİN EN YAŞLISI 90 YAŞINDA

İlk kafilenin en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Hediye Yıldırım,” Allah herkese nasip etsin. Ben biraz zorlandım. Yürüyemiyorum. 11 senedir bekliyordum. Daha önce gitmiştim. Bu sene de hacca gittik. Gençlere tavsiyem, gençken gitsinler. İhtiyarken çok zor oluyor. Allah herkese nasip etsin dedi”. Kafilede bulunan ve hac vazifesini yerine getiren engelli Halil Türknaz ise,” 9 sene önce yazdırdım adımı. Allaha çok şükür bu sene çıktı. Şükürler olsun rabbime. Herkese rabbim nasip etsin. Çok güzel bir yer. Dünyanın en mutlu insanı oldum. Orada hiç zorluk çekmedim çok güzel gittim geldim. Mekke’yi Medine’yi hepsini gezdim dolaştım. Arafat’a gittim çok kolay, insan mutlu oluyor. Biraderim bana yardım etti” dedi.

İlk hacı kafilesinin kafile başkanı Abdullah Cihangir ise,” Diyanet işleri başkanlığı organizasyonu olarak ilk kafileyiz. Allah-u Teâlâ gitmeyenlere de nasip etsin. Diyanet işleri başkanlığımızın organizasyonu mükemmeldi. İyi bir hac yaparak inşallah günahlarımızın Allah-u Teâlâ tarafından muafiyet oluşuna inanarak geri dönmüş bulunuyoruz. Hac Müslümanlar için ibret alınacak büyük bir kongredir Allah’a hamdolsun Müslümanları tanıyorsunuz. Müslümanlarla selamlaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu rabbim gitmeyen herkese nasip eylesin inşallah” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İlk hacı kafilesi yurda döndüİlk hacı kafilesi yurda döndüİlk hacı kafilesi yurda döndüİlk hacı kafilesi yurda döndü

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