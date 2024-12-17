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İlk hamle Rusya'dan geldi! Ülke yönetimini ele geçirmişlerdi, terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

17.12.2024 20:24
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Rusya, 2003 yılında terör örgütü olarak tanıdığı Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmak için harekete geçti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

İlk hamle Rusya'dan geldi! Ülke yönetimini ele geçirmişlerdi, terör örgütü listesinden çıkarıyorlar

Rusya, 2021’de Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılması için harekete geçti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

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2003 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMIŞTI

Kabul edilen yasa tasarısına göre, terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin faaliyetlerine dair yasak Rus mahkemeleri tarafından kaldırılabilecek. Rus mahkemelerinin kararı doğrultusunda Taliban ile Rus hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek.

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Rusya, 2003 yılında Taliban’ı “terör örgütü” listesine almıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Taliban
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