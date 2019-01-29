HABER

İlk hastasını taşıyan ambulans helikopteri ilgiyle izlediler

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Sivas'a geçen hafta tahsis edilen ambulans helikopter, ilk hastasını Divriği ilçesinden alarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi.

İlk hastasını taşıyan ambulans helikopteri ilgiyle izlediler

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından Sivas'a geçen hafta tahsis edilen ambulans helikopter, ilk hastasını Divriği ilçesinden alarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Hastane bahçesinde bir grup, helikopterin piste inişini izleyip, cep telefonları ile canlı yayın yaptı.
Solunum güçlüğü çeken KOAH hastası Hasan Çetin (68), Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Kontrolleri yapılan Çetin'in, Sivas'a nakline karar verildi. Hastanın sağlık durumu ve mesafe nedeniyle sevkin ambulans helikopterle yapılmasının uygun olduğu belirtildi. Bunun üzerine, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulans helikopter hastanın sevki için havalandı. Ambulans helikopter, yaklaşık 35 dakikalık uçuşla Divriği ilçesine ulaştı ve maden ocağının helikopter pistine indi. Piste getirilen Hasan Çetin'in bindirilmesinin ardından ambulans helikopter il merkezine döndü.
Ambulans helikopter yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki helikopter pistine iniş yaptı. Hasan Çetin, hazır bekletilen kara ambulansıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada ambulans helikopterin piste inişini hastane bahçesindeki bir grup merakla izledi. Bazı kişiler bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bazıları ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

FOTOĞRAFLI

İlk hastasını taşıyan ambulans helikopteri ilgiyle izledilerİlk hastasını taşıyan ambulans helikopteri ilgiyle izledilerİlk hastasını taşıyan ambulans helikopteri ilgiyle izledilerİlk hastasını taşıyan ambulans helikopteri ilgiyle izlediler

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Kemoterapide saç dökülmesi, saç derisi soğutularak önlenebiliyorKemoterapide saç dökülmesi, saç derisi soğutularak önlenebiliyor
Yatağa ve cihazlara bağlı KOAH hastası, yardım bekliyorYatağa ve cihazlara bağlı KOAH hastası, yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.