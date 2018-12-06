"İlk hedefimiz Turizm Geliştirme Fonu'nu yasalaştırıp hayata geçirmek"

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk hedefimiz şu anda yılbaşında sonra Turizm Geliştirme Fonu'nu yasalaştırıp hayata geçirmek. Burada amaç özel sektörün Türkiye tanıtımında başta olmak üzere Türkiye'nin turizmle ilgili politikalarında söz sahibi, fikir sahibi olmasını sağlamak. Bunu da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde ivme bekliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turizmde gelecek yıldan itibaren atılacak adımlara ve yapılacak değişikliklere ilişkin soru üzerine Ersoy, değişiklilerin açıklanmaya başlandığını ifade etti.

Ersoy, ulaşım alanında Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir hava limanlarına THY ile birlikte "business class"ta tarifeli seferlerin Nisan 2019 itibarıyla başlayacağını belirtti. İlk etapta 67 hatta uçuş planlandığını ancak THY ile görüşmelerin sürdüğünü, sayının 80'i geçebileceğini dile getiren Ersoy, her yıl bunları yüzde 100 artırmayı planladıklarını bildirdi.