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İlk icraatı makam kapısını söktürmek oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

DÜZCE Akçakoca Belediye Başkanı seçilen MHP'li Okan Yanmaz mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Yanmaz'ın ilk icraatı belediye başkanlığı makam odasının kapısını söktürmek oldu.

İlk icraatı makam kapısını söktürmek oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Akçakoca Belediye Başkanı seçilen MHP'li Okan Yanmaz mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Yanmaz'ın ilk icraatı belediye başkanlığı makam odasının kapısını söktürmek oldu.
Akçakoca ilçesinde seçimleri MHP'nin adayı Okan Yanmaz kazandı. Okan Yanmaz öğle saatlerinde Akçakoca İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Okan Yanmaz, Akçakoca Belediye Başkanlığı makamında Akçakoca Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yemenici'den görevi devraldı. Yanmaz, eski başkan Yemenici'yi uğurladıktan sonra ilk icraatı seçim propaganda sürecinde söz verdiği belediye başkanlığı makam kapısını söktürmek oldu. Yanmaz, "Arkadaşlar burası bundan sonra sizin" diyerek büyük alkış alırken, daha sonra tebrikleri kabul etti.

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İlk icraatı makam kapısını söktürmek oldu

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