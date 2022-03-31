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  4. İlk ifadesi ortaya çıktı... Annesini katledip kaçtı! İzinli polis tarafından yakalandı

İlk ifadesi ortaya çıktı... Annesini katledip kaçtı! İzinli polis tarafından yakalandı

31.03.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da korkunç bir cinayet meydana geldi. 40 yaşındaki Ayşe Okuyucu, evinin önünde tartıştığı oğlu Kemal Okuyucu tarafından tabancayla 3 yerinden vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Annesine kurşun yağdırıp kaçmaya çalışan şüpheli, izinli özel harekat polisi tarafından yakalandı. İlk ifadesi de ortaya çıkan katil zanlısının annesi için “Başımızı öne eğdi” dediği öğrenildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı... Annesini katledip kaçtı! İzinli polis tarafından yakalandı

Korkunç olay, saat 18.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak’ta meydana geldi. Kemal Okuyucu, babasından ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu’nun oturduğu eve gitti. Annesiyle tartışan Kemal Okuyucu, bir süre sonra belindeki tabancayı çıkararak peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Ayşe Okuyucu’nun boynu, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ANNE, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadını, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Ayşe Okuyucu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan cinayet şüphelisi Kemal Okuyucu, o sırada izinli olan bir özel harekat polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelinin, ilk ifadesinde annesi için "Başımızı öne eğdi” dediği öğrenildi.

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Ayşe Okuyucu’nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Katil zanlısı Kemal Okuyucu’nun emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Adana
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