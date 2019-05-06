HABER

İlk iftar topu Kars'tan atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 20:16 | Son Güncelleme

Ramazan ayının ilk iftar topu Kars'taki Evliya Camisi bahçesinden atıldı

KARS (AA) - Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu, Kars'ta atıldı.

Kars Valiliğince 15 yıldır geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'', bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla Evliya Camisi'ndeki Ebul Hasan Harakani Türbesi'nin önünden atıldı.

İftar topunu, ''Ateşleyici yeterlilik belgesi''ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Tacettin Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Topu Kars Valiliği adına ateşlediğini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Evliya Camisi bahçesinden topu ateşledik, bilindiği gibi güneşin ilk doğduğu illerden biri de Kars'tır. Güneş de ilk buralardan battığı için ramazan topu ilk buradan atılıyor. Bu yıl da 8 aylık kızımla geldim, buradaki manevi ortamdan faydalansın diye, tüm İslam aleminin ramazan ayını Kars Valiliği adına kutluyorum."

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Ramazan’ın ilk günü uzun pide kuyrukları oluştuRamazan’ın ilk günü uzun pide kuyrukları oluştu
Bakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Mutabakat Zaptı İmza Töreni’ne katıldıBakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Mutabakat Zaptı İmza Töreni’ne katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Ramazan top atışı

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.