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İlk İHA KKTC'ye indi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçları ile (İHA) yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından Türkiye'ye ait ilk İnsansız Hava Aracı (İHA) Geçitkale Havaalanı'na indi.

İlk İHA KKTC'ye indi!

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.

İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na indi.

İHA'ların teknik malzemeleri 3 TIR’a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na gelmişti.

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KKTC heyetleri ile İHA pilotları toplantılar yaptı. Toplantılarda uçuşlarla ilgili teknik bilgiler değerlendirildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı.

Karar üzerine önceki gece İHA ve SİHA'lara ait parçaları taşıyan 3 TIR, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar bugünden itibaren Geçitkale'den havalanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
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Maşallah size gururlandım
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