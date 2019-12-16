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İlk İHA, KKTC’de göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

Muğla Dalaman’dan kalkan insansız hava aracı (İHA), KKTC yerel saatiyle 11.10’da Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı.Muğla Dalaman’dan KKTC yerel saatle 11.10’da havalanan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı’na ulaştı.

Muğla Dalaman’dan kalkan insansız hava aracı (İHA), KKTC yerel saatiyle 11.10’da Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı.
Muğla Dalaman’dan KKTC yerel saatle 11.10’da havalanan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı’na ulaştı. Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşlara başlayan ilk insansız hava aracı (İHA) böylece görevine başlamış oldu.
Cuma günü KKTC Bakanlar Kurulunca verilen kararda Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı alınmış, hükümet Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

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