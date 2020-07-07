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İlk ipucu verildi: Apple iPhone adaptörleri için anket yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

Apple iPhone adaptörleri için yeni bir anket çalışması başlattı. Kısa sürede gündem olan Apple'ın iPhone anketinin hazırlanış biçimine bakılırsa iPhone 12 kutusundaki bir eksikliğe şimdiden hazırlanmamız gerek.

İlk ipucu verildi: Apple iPhone adaptörleri için anket yayınladı!

iPhone 12 için bildiğiniz üzere çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Fakat bu iddiaların bir kısmı telefonlar kadar onların kutularıyla da alakalı. Bu iddialardan biri, Apple'ın iPhone 12 ile birlikte iPhone kutusuna bir şarj adaptörü koymayacağı yönünde. Hatta 'iPhone'ları bilen adam' olarak tanınan Ming-Chi Kuo da bu konuda birçok sızıntı kaynağıyla hemfikir. Henüz iPhone 12 şarj adaptörü konusunda kesinleşmiş bir bilgi olmasa da, Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir anket bizlere bunun gerçek olabileceğini kanıtlar nitelikte.

APPLE'DAN ŞARJ CİHAZINIZI NE YAPIYORSUNUZ SORUSU

9to5Mac'in haberine göre Apple, iOS ekosisteminde yer alan ve yeni bir iPhone alan kullanıcılarına şarj adaptörlerini ne yaptıkları hakkında bir anket hazırladı. Ankette 'Eski iPhone şarj adaptörünüzüne yapıyorsunuz?' diyerek iPhone kullanıcılarına bir soru soruyor ve 8 farklı şıktan birini işaretlemelerini istiyor. Bu şıklar ise şöyle sıralanıyor:

  • Yakın bir tanıdığıma verdim.
  • Geri dönüştürdüm.
  • Kaybettim.
  • Hiç çalışmıyor / sıklıkla sorun çıkarıyor.
  • Hala evde kullanıyorum.
  • Hala dışarıda kullanıyorum.
  • Duruyor ama kullanmıyorum.
  • Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.

iPhone şarj adaptörü anket

APPLE AYNISINI MACBOOK PRO İÇİN YAPMIŞTI

Apple'ın bu yaptığı anketin önemli olmasının bir nedeni var elbet. Hatırlarsanız Apple MacBook Pro'larda kulaklık girişini kaldırmıştı. Apple, MacBook Pro'ların kulaklık girişini kaldırmadan önce yine MacBook kullanıcıları ile benzer bir anket yapmış, anketin sonucunda kulaklık girişi MacBook Pro'lara veda etmişti. Bu yüzden iPhone 12 kutularında bir şarj adaptörü olmama ihtimali, söz konusu anket ile birlikte daha kuvvetlendi.

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