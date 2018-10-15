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İlk iş gününde 13'üncü kattan düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, inşaat işçisi Mehmet Emin Songün, ilk iş gününde, söktüğü malzeme asansörünün tellerine ayağının takılması sonucu binanın 13'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, inşaat işçisi Mehmet Emin Songün, ilk iş gününde, söktüğü malzeme asansörünün tellerine ayağının takılması sonucu binanın 13'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi. Songün'ün düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, saat 13.00 sıralarında, Urgan Mahallesi Çöplük mevkisinde 13 katlı inşaatta meydana geldi. İşçi Mehmet Emin Songün, ilk iş gününde, inşaatın 13'üncü katında malzeme asansörünü sökmeye başladı. Bu sırada ayağı, asansörü binaya bağlı tutan tellere takılan Songün, önce tuğla yığının üzerine ardından zemine düştü. Songün'ün düştüğünü fark eden arkadaşları, panik içinde yardıma koştu. Songün'ün düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Arkadaşlarının çağırdığı sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Songün, olay yerinde yaşamını kaybetti. Mehmet Emin Songün'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Songün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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