HABER

İlk iş gününde canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Rıdvan Can (19), çalıştığı hazır beton firmasının şantiyesinde, temizlemek için içine girdiği beton makinesinin aniden çalışması üzerine yaşamını yitirdi.

İlk iş gününde canından oldu

Yiğit SOYLU/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Rıdvan Can (19), çalıştığı hazır beton firmasının şantiyesinde, temizlemek için içine girdiği beton makinesinin aniden çalışması üzerine yaşamını yitirdi. Can'ın bugün işe başladığı öğrenildi.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bayındır'ın kırsal Zeytinova Mahallesi'ndeki bir hazır beton firmasının şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan Rıdvan Can, temizlik yapmak için beton makinesinin içine girdi. İddiaya göre, bu sırada beton makinesi aniden çalışması üzerine, Can içerde sıkışarak yaşamını yitirdi. Bugün şantiyedeki ilk iş günü olduğu öğrenilen Can'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Can'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlk iş gününde canından olduİlk iş gününde canından olduİlk iş gününde canından olduİlk iş gününde canından oldu

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Hatay’da orman yangını (1)Hatay’da orman yangını (1)
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulunduTürkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.