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  4. İlk iş gününde inşaattan düşerek yaralandı

İlk iş gününde inşaattan düşerek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Bursa’da inşaatta çalışmaya başlayan işçi, ilk iş gününde 1’inci kattan düşerek yaralandı.Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi.

Bursa’da inşaatta çalışmaya başlayan işçi, ilk iş gününde 1’inci kattan düşerek yaralandı.
Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe yeni başlayan işçi, inşaatın birinci katına çıktı. Kısa süre sonra çalıştığı kattan aşağı düşen işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin el ve ayaklarında kırıklar oluştuğu açıklandı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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