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İlk iş gününde işe giderken kazada öldü

14.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesinde, ilk iş gününde işe gitmek üzere motosikletiyle evinden çıkan genç, geçirdiği trafik kazasında tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Karapınar Çetmi Mezarlığı Kavşağında meydana geldi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde, ilk iş gününde işe gitmek üzere motosikletiyle evinden çıkan genç, geçirdiği trafik kazasında tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Karapınar Çetmi Mezarlığı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Konya istikametine seyir halinde olan Y.D. (46) idaresindeki 46 N 3272 plakalı tır, kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen Gökhan Dinç (21) idaresindeki şarjlı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda tedbir alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Gökhan Dinç’in cansız bedeni cenaze aracıyla Karapınar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Y.D. ise gözaltına alındı.

İlk iş günüydü
Öte yandan, Gökhan Dinç’in bugün bir akaryakıt istasyonunda işe başlayacağı öğrenildi. 21 yaşındaki Dinç’in ilk iş gününde pompa görevlisi olarak çalışmaya başlayacağı akaryakıt istasyonuna gitmek üzere evinden çıktığı belirtildi.

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